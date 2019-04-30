狠心人母一句斬斷9年人寵情　美容師拯救「地拖狗」約瑟爹利

照顧寵物是一生一世的承諾，不少人起初總是滿腔熱誠，但到了最後關頭往往忘記初衷，放棄承諾。台灣一名寵物美容師日前在網上發文，感嘆一位人母到其美容店遺棄渾身排泄物的9歲愛犬，極不負責任。

前天凌晨（28日），居於台灣桃園市的寵物美容師Alisa在其Facebook發文分享，指當日收養了一隻被遺棄而且情況惡劣的9歲大約瑟爹利犬。Alisa指當時一位帶著小孩的母親到訪店內，手上抱著裝有狗狗的紙箱。

一位母親到訪Alisa的寵物美容店，手上抱著裝有狗狗的紙箱。 （Facebook@Alisa Cen）

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那位母親很快便向Alisa表明棄養意欲，她當時說：「把牠的毛剃一剃吧。順便問下，你們可以幫我（把狗狗）送到收容所嗎？還是你們可以收（容牠）？還是送給你們處理好了。」

Alisa從箱內抱出狗狗，赫然發現牠身上沾滿糞便，而後四肢則疑因長期困籠而不敢用力。Alisa在帖文中形容狗狗「非常非常非常非常乖」，在剃毛及洗澡過程中亦甚為配合。根據她的帖文，該名母親指因有了孩子而決定棄養，並聲稱大人及小孩均對狗敏感。

Alisa霸氣地宣稱：「如果沒有更好的主人出現，我們將不離不棄照顧牠」（Facebook@Alisa Cen）

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美容師承諾「不離不棄」

Alisa不忍狗狗被送到收容所，於是當下決定收養牠，並為牠改名為「小歐」。她在其帖文中提及，將待「小歐」情況穩定才開放領養。另外，她亦表示將在店內顧客中挑選領養者，確保「小歐」能被負責任的人照顧。最後，她霸氣地宣稱：「如果沒有更好的主人出現，我們將不離不棄照顧牠」，仗義之舉備受網民讚揚。