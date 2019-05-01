失明柴犬徘徊馬路險被撞　好心狗友合資照顧牠終老

一頭失明的老柴犬早前在台灣街頭遊蕩，誤闖馬路的牠更險生車禍。一位熱心女市民陪牠坐在路邊，最後成功尋回主人。豈料，該柴犬日前再度走失，並遇到同一位熱心女。在多位市民的幫助下，眾人成功說服狗主放棄飼養權，現時老柴犬已覓得新的寄養家庭，生活開支由一眾熱心人共同支付，直至牠終老。

台灣新北市一頭失明柴犬「特董」因多次走失，熱心市民們擔心其原主人並未妥善照顧牠，因而合力說服主人將其飼養權轉移予他人。據了解，「特董」已於昨日（30日）改名為「山改」（台語發音），將於今天抵達新的寄養家庭。

網民JL Sin在上周二看見失明柴犬「特董」獨自於馬路徘徊。（Facebook@JL Sin）

上周二（23日），網民JL Sin在帶愛犬散步看見「特董」獨自在馬路徘徊，走路跌跌撞撞，更因不懂避開車輛而險被撞到。JL Sin因擔心「特董」安危而尾隨牠，直到約半小時後，因仍然不見主人蹤影，因此她決定送「特董」到診所留宿一晚。她在隨後兩天不斷在網上尋找狗主，亦有向警署詢問，但依舊無功而還。於是，她在4月25日便帶著「特董」在街頭坐下，並為牠掛上尋親的告示牌，用擺攤的方式成功在當天找到狗主。

她在4月25日帶著「特董」在街頭坐下，並為牠掛上尋親的告示牌，成功在當天找到狗主。（Facebook@JL Sin）

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然而，她在3天後（28日）受到3位網友通知，表示在街頭看到「特董」獨自徘徊。她再度伸出援手，挨家挨戶地為「特董」在當日找回主人。

因擔心「特董」安危，她在翌日（29日）分別3次上門探望狗主，但均無人回應。雖然住所內有燈，但一直沒人回應，即使按門鈴也沒狗吠聲；她嘗試致電狗主亦不成功。最後，她在數位愛狗之人的幫忙下，成功聯絡狗主並說服他放棄飼養權。

現時，她們已替「特董」改名為「山改」，及為牠覓得一個位於新竹市的寄養家庭，日後開支將由一眾熱心人共同籌錢支付。經醫生檢查後，「山改」雖有輕微貧血及肝指數偏低問題，但健康大致良好。