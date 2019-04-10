挑食柴犬接零食　面對餅乾與肉乾態度極現實

正所謂「食色性也」，大部份狗狗都難以抵擋零食的誘惑，不過偶爾也要看是什麼零食。 台灣有位狗主，早前跟家中黑柴玩拋接零食的小遊戲。他分別準備了保健餅乾和肉乾，結果狗狗接餅乾時態度超敷衍，還故意慢半拍，讓餅乾掉到地上......

當黑柴遇上保健餅。（Facebook圖片：我在地球臥底的日子 - 黑柴Seymo）

台灣有網民跟家裡的黑柴Seymo，玩拋接零食的遊戲。狗主準備了保健餅乾和肉乾跟牠玩耍，結果牠對兩種零食的反應落差超大，笑翻網民。

狗主先準備一片保健餅乾，並讓Seymo先聞一聞它的氣味。由於保健餅乾以健康為主，所以味道不會太可口，Seymo面無表情地嗅了嗅，然後狗主便把零食拋出去──結果Seymo竟然慢半拍，餅乾擲中牠的臉後，直接跌在地上。即使餅乾丟到地上，牠也不打算撿回來吃，態度超級敷衍。

接下來，狗主換了一片香濃的小肉乾......

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+ 4 + 3 + 2

當Seymo看到肉乾時，眼睛突然明亮起來，把集中力專注在肉乾上，視線隨著狗主把它拋高而往上，看著它掉落馬上張開嘴巴，神準地秒接肉乾。Seymo接肉乾的態度超級認真，跟接餅乾的態度有超大落差。

狗主看來不服氣，於是把保健餅乾撿回來，再次拋到Seymo身上。這次牠連嘴巴都懶得張開，冷眼看著餅乾打到臉上，彷彿在說：「我擺明不要了，你還丟？」

Seymo：「是肉肉！」（影片截圖）

狗主把影片上載到社交平台後，不少網民旋即留言大讚Seymo，指牠「太聰明了」、「牠是故意的」、「太現實了」、「練成必殺技」，也有網民建議狗主「下次用蛋糕試試」、「先拿肉乾給牠聞，再拋餅乾」。