【上海世界杯犬展】會場附近有食店賣狗肉鍋　英國狗會宣布抵制

以「尊重生命致愛世界」為活動主題的「2019年上海世界杯犬展」，在4月30日至5月3日於上海世博覽展覽館舉行。 2019年上海世界杯狗展前夕，有動保組織竟然在三家餐館裡發現有狗肉湯販賣，並從狗肉店救出22隻狗，而其中一家狗肉店，距離2019世界狗長場地不到20公里。英國狗會（The Kennel Club）在上海世界杯犬展舉辦前，於網上發聲明表示抵制，其原因是內地允許進食狗肉。

會場不到20公里，竟然有一家食店明目張膽在大門標上「狗肉鍋」。（Humane Society International）

上海世博覽展覽館於4月30日至5月3日舉行「2019年上海世界杯犬展」，並以「尊重生命致愛世界」為活動的主題。

在活動正式舉辦前夕，卻有美國動保組織揭發，在會場不足20公里的地方，發現三家狗肉店。店門外竟大字標明有「狗肉鍋」出售，而餐牌亦有多款以狗肉製作的菜式，餐廳裡更標明狗肉是由江蘇省徐的屠宰場供應。

▼▼▼22隻待屠宰犬隻大多為寵物狗...▼▼▼

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國際動物組織Humane Society International（HSI）的發言人指，「這些狗都非常驚慌，不過當我們表現出善意，牠們都希望從我們身上獲得安慰。」他認為這些舉動都能反映牠們是寵物狗，從牠們不停瑟縮抖擻的行徑，亦懷疑牠曾經在籠裡看著人類把牠的同伴打死。

獲救的22隻狗裡，包括一隻貴婦狗、一隻法國老虎狗，組織認為牠們是被盜的寵物狗。組織同時在附近找到一堆狗項圈，「大多數被拯救的犬隻，都是內地常見的小型寵物犬，我們在屠宰場角落發現一堆寵物衣物，牠們很可能是被偷回來的寵物狗。」這批獲救的寵物狗，現送往內地華北的收容所接受治療，及後將會開放收養，HSI亦會把少量犬隻運送至美國，幫牠們尋家。

餐牌上有狗肉菜式。（Humane Society International）

英國狗會（The Kennel Club）在上海世界杯犬展舉辦前，於網上發聲明表示抵制，主要原因是內允許食狗肉。每年夏至（6月21日或6月22日），內地玉林都會舉辦「玉林荔枝狗肉節」，有超過一萬隻狗在節日被屠宰。

HSI的發言人表示，「中國大部分人都不吃狗肉，尤其年輕的中國人，他們會視犬隻為同伴，並鄙視盜取犬隻作狗肉販賣的貿易，狗肉貿易無疑是中國的污點。」HSI再次敦促內地採取行動，結束殘酷的狗肉貿易。

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