【魔術】貓奴瞬間把手中卡牌變走　助手貓咪呆表情配合天衣無縫　

魔術表現往往令人感到很神奇，但是否也可騙到貓咪呢？ 日前，有外國網民在貓咪面前，表演了「消失撲克牌」魔術，當手中撲克牌擲出後，竟然憑空消失了！貓咪的反應是一臉困惑，像是被表演嚇得驚呆了。但也有網民指出，其實貓咪很清楚情況，只是要配合奴才，才裝作驚愕的樣子。

奴才你在做什麼？（reddit@u/The_Fowkes）

這段有趣的影片來自Reddit，從畫面裡可看到，貓奴興高彩烈的在貓咪面前表演魔術。他首先要貓咪注視著手中撲克牌，然後便假裝投擲出去。貓咪順著主人投擲方向看去，發現什麼也沒有，露出一臉茫然。

貓奴要貓咪注視手中撲克牌，因為他要開始表演魔術了。（reddit@u/The_Fowkes）

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連續3次表演

貓奴見方法好像湊效，於是再次在貓咪面前假裝將撲克牌丟出去。這次貓咪看著上方，發現沒東西掉下來。這個表情逗得貓奴哈哈大笑，還要問貓咪「撲克牌去了哪裡？」接著貓奴又重演這戲法，這次貓咪更是左顧右盼，眈天望地像是要把撲克找回來。每次貓咪的神情都像很驚訝，不明白為何撲克就此消失。

其實貓奴這魔術沒什麼特別，只是作勢要將撲克牌丟出去，其實在丟出的一瞬間收藏到手心裡。這手法好像令貓咪很是困惑，也逗得貓奴大笑，於是放到網上平台與網民分享，更在標題寫著：「David, stop kidding me. Where's the card?（大衛，不要作弄我了，卡牌去了哪裡？」

大家除了討論貓咪是否聰明外，更多人在討論究竟拍片的人說的是哪國語言。（網上截圖）

不過，在網民的留言裡，卻對貓咪是否有被愚弄持反對意見。不少網民指貓咪是很聰明，牠們略懂物理和因果的概念。從影片中可看到，貓咪了解到拋出的東西應會下墮，而沒有東西出現是不合理。而且網民提出，明顯主子是要配合你這愚蠢的貓奴，才裝出困惑驚愕的神情。畢竟你這貓奴是米飯班主，表演魔術還要是給面子的。

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