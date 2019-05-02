詭異雙頭金毛犬照曝光　主人親解原因　網民：求三頭地獄看門犬

這到底是怎麼一回事？主人替愛犬米果拍照時，沒想到拍得到一張「靈異照片」。只見畫面中的金毛尋回犬有著2個頭，雖然展露燦爛笑著，但有說不出的詭異。原來，這張照片背後有著一段「愛情故事」，主人將從側面剖析圖公布出來後，網民才恍然大悟！

米果今年9歲了！生日才剛剛過去。（facebook@小眼妮妮與破壞王米果）

近日在網上多個社交群組瘋傳一張詭異照片，一隻金毛尋回犬對著鏡頭展露笑容，但靈異的地方是牠竟有兩個頭！再仔細看，真的只有1個身驅4肢踏著地上，令人看後有種說不出的怪異感覺。

~點擊圖片看主人拆解靈異照真相~

這是新品種的金毛尋回犬嗎？（facebook@小眼妮妮與破壞王米果）

事實上，照片不是什麼靈異照，拍攝主人已即時作出解釋，其實只是兩隻金毛重疊在一起！主人Moto Kuo（「小眼妮妮與破壞王米果」）在多個Facebook社交群組裡出文，並寫著「靈異照片！新品種！雙頭狗！」並引起不少網民討論。

~點擊圖片看妮妮與米果的生活日常~

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米果的生日派對！（facebook@小眼妮妮與破壞王米果）

為免引起不安，主人更把拍攝到這效果的方法公開了。其實這裡是兩隻熱情的金毛疊在一起，大哥哥米果本來站在地上，怎料弟弟百利衝了上前，並趴在米果身上，結果出現了這神奇有趣的畫面。

網民看到這有趣相片後，紛紛留言表示有趣極了！「偷情被看到了」、「這張照片真的拍的很妙」、「米果是男生哦！沒關係，現在支持多元成家」、「太好笑了」。更有網民稱「求三頭地獄看門犬」，而主人也認真回應「這麼重口味」。