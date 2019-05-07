【石化狗】元朗浪浪傻B患毛囊蟲病　康復中急尋暫托

流浪動物除了餐風露宿，還會遇到很多不同的困難，當中最影響牠們生活的，莫過於疾病。 昨日（5月6日）本土動保機構「守護浪浪福利協會」於Facebook專頁發文，張貼了數張外表驚嚇的狗照片，並輔以長文介紹這隻「石化狗傻B」。原來牠受到毛囊蟲影響，臉上的毛髮幾乎脫光，而皮膚亦乾燥、龜裂，呈石化的狀態。據醫生估計，狗狗需要兩、三個月時間才能康復，動保機構希望可以為牠尋得合適的暫托家庭，照顧牠直至痊癒。

義工在元朗救獲身患毛囊蟲病的傻B。（守護浪浪福利協會）

昨日（5月6日）香港動保機構「守護浪浪福利協會」於Facebook專頁發文， 指日前於元朗區救獲流浪狗「傻B」。

傻B的樣子看起來跟一般的流浪狗大有不同，牠的外表就好像迪士尼角色Duffy，臉上的毛髮彷彿被剃光了。仔細留意下，傻B的臉部患有嚴重皮膚病，導致毛髮脫落，更出現龜裂、石化情況，更不時滲出血水，奇癢無比。

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性格親人 主動搖尾示好

傻B性格親人，很快就跟發現牠的市民混熟，市民除了給牠兩餐溫飽，根本不懂得解決牠臉上的皮膚問題，於是決定向「守護浪浪福利協會」求助。義工隨後駕車到市民提供的地點尋狗，結果義工還未下車，傻B就主動過來搖尾示好，彷彿早就認識前來的義工一樣，義工亦輕易地把親人的傻B帶走。

經醫生檢查後，發現傻B身上有無數毛囊蟲，導致皮膚出現問題，毛髮嚴重脫落。義工雅怡接受記者訪問時表示，「除患上嚴重毛囊蟲外，暫時身體狀況尚算健康，如要完全康復需時約兩至三個月，現時仍然在留院當中。」由於傻B的性格親人、友善，所以當牠的皮膚病痊癒後，機構將會為牠尋找合適的領養家庭。

傻B臉上的皮膚非常粗糙。（守護浪浪福利協會）

由於毛囊蟲的治療時間較漫長，而且需要定時餵藥、清潔，傻B才能完全康復。可惜機構已經沒有足夠空間收留流浪狗，故此希望尋找好心人暫托傻B。假如沒有好心人出現，傻B出院後有機會要到收費的暫托場所寄宿，未必能夠得到妥善的照顧。