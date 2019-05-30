【人狗運動】狗拉人運動歐洲爆紅　挑戰極限有一種特殊裝備需要

原來不用手遛狗，還是一項運動項目，我真的是少見多怪了。當然我說的不用手遛狗，是指狗狗的牽引繩繫在主人的腰間，而不是真的不給狗牽繩。這種把狗狗的牽引繩繫在腰間，讓狗狗直接拉著主人跑步的運動，叫做Canicross，也可以叫狗拉人。但是看完發現，這是一項乖狗狗的運動項目，會爆衝的狗基本無緣，除非主人不怕骨折進醫院。

Canicross

Canicross最早在歐洲流行起來的狗狗運動，在英國等地已經流行了數十年，現在北美也有愈來愈多的人喜歡。它原本是牽著狗狗繞田野跑步的運動，現在慢慢發展成了結合越野跑步和雪橇犬比賽的混搭運動，也是雪橇犬運動錦標賽項目之一。在降雪稀少的地區，它可以作為雪橇犬比賽的一種替代品。

這種運動釋放主人的雙手，並要求主人提高身體平衡來應對各種情況，比如狗狗突然加速、或者被誘人的氣味引走等等。養狗的人，每天都要花不少時間遛狗，如果遛狗的時間自己也能鍛煉身體，那可以節省不少時間。這是一個讓你更加健康的好方法，順便讓狗狗更加健康和快樂，並培養你們之間的關係。

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Canicross需要什麼特殊裝備？

不要讓狗狗戴着項圈時進行Canicross，因為這會給它們的脖子帶來太大的壓力。給狗狗挑選合適的胸背帶，為了當狗狗向前拉的時候提供更大的支撐。較厚的墊子支撐腰帶用上，可以更好地保護狗主人的腰部。連接狗狗和人的繩子，不能太長以防絆倒，最好選擇有一截鬆緊的，以增加緩衝。有一條能裝水的腰帶或背包，別忘了還要帶兩個撿屎的垃圾袋。

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所有的狗都能參加Canicross嗎？

Canicross雖然是雪橇犬的運動，但是像吉娃娃這樣的權值也能參與其中。不過以下狗狗最好不要參加：

幼犬。幼犬的骨頭還在生長階段，過度鍛煉很可能讓它們患上關節炎。在狗狗完全長大之前，Canicross是不合適的，所以對於大型犬來說，一般超過一歲甚至18個月才能參加。 老年狗。許多老狗非常健康，但是需要主人清楚判斷狗狗什麼時候需要休息。如果它們有跛足、疼痛、僵硬的跡象，或者被診斷患有關節炎，還是不要參加為好。 受傷的狗。如果狗狗正在從傷病中恢復，它們需要時間來完全恢復。如果狗狗做了大手術，它們可能永遠無法長時間運動，因為有再次受傷或疼痛的風險。 短鼻犬種。如果你有一個短鼻扁頭的犬種，像哈巴狗或法國鬥牛犬狗，這個運動不適合它們。長時間運動，它們的呼吸和體溫可能調節不過來，會使它們受傷或導致呼吸問題。 超重的狗。如果狗狗超重，它們需要節食和適度的鍛煉計劃。這種運動會對它們的關節造成額外的壓力，而且它們在調節體溫和呼吸方面也有問題。 會拖拽爆衝的狗。當你的狗是一隻會爆衝的小型犬，這是一回事。但如果你的狗狗是一隻80斤的大狗，而且會爆衝，為了防止狗狗永遠失去主人，還是不要帶這種狗狗參加，骨折、摔傷胯部都是很常見的。

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Canicross的注意事項

選着車和人都比較少的路，城市街道上人車眾多，會容易讓狗狗分心爆衝。

不要在高溫下Canicross。在炎熱的氣溫下，任何劇烈運動都是不合適的，即使天氣稍微暖和一點，也會導致狗狗中暑。確保狗狗始終保持水分充足，保持涼爽，並且在溫度過高時不要奔跑。 注意休息。主人還要時刻注意狗狗的體力情況，如果跑了一段時間後，發現狗狗已經不能拖著你跑了，而是乖乖隨行在主人身邊，說明它已經累了。這時要讓狗狗停下來休息。 控制速度。如果你自己的跑步能力不太好，一開始就不要讓狗狗跑得太快。因為一旦狗狗全力奔跑的時候，跌倒是在所難免的，你也不想臉剎吧。所以從一開始的時候，就要控制狗狗的速度。

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很多隨行很好的狗狗，可能一開始不知道要怎麼享受這項運動，只要你堅持一致的訓練和命令，大多數狗都知道隨行和Canicross的區別。一些專業的人，還會加入額外的指令，用來減速、停止、向左或向右轉向或者甚至超過另一個跑步者。其實看完之後，我覺得很多狗主人既適合，又不適合。他們的狗狗很多都是天生的Canicross運動員，會盡全力拖拽主人進行跑步。但是這種爆衝拖拽的行為，又會讓一些主人扑街，不然真想看一堆有爆衝行為的狗狗參加比賽，一定很有趣.gif

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