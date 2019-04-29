【寵物美容】世上沒有天生臭臭的狗　主人必學3招除臭方法

有一些狗主人，在日常生活中可是一個有輕微潔癖的小仙女。但即使是每次出門，或者運動以後都將狗狗洗得乾乾淨淨，還是沒有辦法去除它身上所有的味道。心力交瘁的主人，甚至懷疑到了沐浴露的頭上，到底自己是不是買了假的沐浴露。別急，狗狗身上有著濃厚的狗味，不一定是因為沒洗乾淨，很可能是其他地方出了問題。今天就來告訴大家，狗狗身上那些可能藏污納垢的地方。

口腔

狗狗的口腔可以說是狗狗身上最常見有味道的地方。狗狗看起來萌萌噠，但是一抱起來一張口，那股味道就能讓人臉色一青。因為大部分的主人都不會給狗狗刷牙，所以狗狗的口腔裡會有各種各樣的細菌和食物殘渣殘留。這些東西會導致狗狗口腔內出現牙菌斑，牙結石等問題。

如果狗狗口臭但是沒有牙黃,也沒有發燒、精神委靡、嚴重的嘔吐等症狀，僅僅是便便不成形、拉得過多或是拉得少但是粘乎乎的，有可能是因為腸胃的菌群失調引起的口臭。如果狗狗嘴裡出現了金屬味，惡臭或者是甜味，那意味著狗狗可能吃了不該吃的東西，需要帶它去寵物醫院了。

近年，更有日本廠商推出一種天然礦石潔牙產品，號稱只要混合這種以沸石製成的牙膏、粉末及噴劑來刷牙，無須使用刮牙器就能剝除牙結石，對狗兒的心理負擔較輕。（VCG）

耳朵

耳朵裡面其實也很骯髒，特別是居住在廣東的狗狗們。那種潮濕炎熱的天氣，特別容易滋生細菌和寄生蟲。特別是耳朵又長又大的狗狗們，貴賓犬、拉布拉多等，它們容易出現外耳炎，耳蟎，細菌感染等多種耳朵問題。耳蟎的屍體以及由耳蟎產生的垃圾，在耳道內堆積，就會引發出臭味。如果耳蟎刺激皮膚造成炎症，甚至化膿，那麼臭味就會更加濃烈。不過需要注意的是，千萬不要像人一樣，拿棉籤給狗狗清理耳朵，最好就是給狗狗的耳朵滴入專門的清潔液，然後拉起耳朵輕輕搓揉。最後只要放開雙手，狗狗就會自行甩乾耳朵裡面的清潔液。

耳朵裏面其實也很骯髒，特別是居住在廣東的狗狗們。（龔慧攝）

肛門腺

肛門腺是狗狗的一個身份特徵，牠們會有著自己獨特的肛門腺味道。狗狗之間相互聞屁股，就是為了聞這裡的味道。但肛門腺是一個分泌腺，如果長久沒有被清理的話，裡面就會堆積大量有味道的分泌物。除了會造成細菌感染和發炎以外，最為重要的，就是會讓狗狗身上的體味大大加重。所以各位鏟屎官還是要學會如何自己動手，清理狗狗的肛門腺啦。

肛門腺是狗狗的一個身份特徵，牠們會有著自己獨特的肛門腺味道。（龔慧攝）

除此之外，狗狗身上出現了毒瘡，或者是細小的傷口發炎腐爛，都有可能會導致狗狗身上出現一些奇怪的難聞的味道。這些就需要主人對狗狗全身進行細微的檢查啦。不過需要提醒大家的是，千萬不要為了讓狗狗變得好聞，而使用味道較大的沐浴露，因為狗狗的嗅覺和人不同，我們覺得好聞而且舒服的氣味，對它們而言可能是一些刺激的味道。既然有狗狗專用的沐浴露，還是使用適合它們的沐浴露吧。

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