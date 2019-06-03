【狗健康】狗狗情緒低落有原因　3大原因狗奴要學懂

狗狗們給我們的印象，都是十分樂觀開朗，每天都會帶著一個燦爛的笑容，來到主人的面前。但其實，狗狗也有自己的小性子，有些時候，它也會變得悶悶不樂，躲在一旁不想理人。這樣反常的情況會讓大部分的狗主人擔心，因為我們都知道，狗狗的反常行為，很有可能是在暗示主人，我的狀態不對，快來幫幫我。作為最了解狗狗的人，我們要分析狗狗不開心的原因，解決這個問題。

1. 需求沒有得到滿足

狗狗的需求遠遠不只有吃飯那麼簡單，如果狗狗沒有睡夠12個小時，沒有得到充足的運動，沒有被帶出去排便，或者是沒有人理它，這些都有可能會成為狗狗不開心的原因。當然，主人提供了這些東西，但是量不足夠的話，狗狗還是會感覺到不開心。其實狗狗的需求和它的體型有關，主人要在反思一下，自己是否是陪伴它不夠，或者是今天還沒有滿足它的需求。一旦滿足了，它們就會重新變得活潑而開朗。

2. 狗狗身體不舒服

狗狗不能說話，它們只能通過自己的行為和肢體語言來告訴主人，它們身體出現了一些問題。這讓它們很不舒服。而狗狗變得慵懶而嗜睡，就是其中一個症狀。每當狗狗出現這樣的情況時，主人最好給狗狗進行一個簡單的檢查，看看狗狗是否出現了關節問題，或者是發燒，感冒等等各種情況。如果狗狗真的是因為疾病而心情不好，必定會有其他的症狀，主人在發現以後，先將症狀記錄下來，然後將狗狗送到寵物醫院接受治療。早發現，早治療。



3. 情緒波動

狗狗也是一種有自己思想的生物，它們也會出現情緒波動的問題。如果我們經過檢查以後發現，狗狗身體沒有出現問題，而且也不是生理需求沒有得到滿足，那麼我們可以確認，狗狗這樣的情況問題不大，我們可以給狗狗一點點自己的空間，讓它好好地“喪”一下。或者，主人可以給它一個擁抱，就像它在你心情不好時做的那樣。

狗狗不能說話，它們只能通過自己的行為和肢體語言來告訴主人，它們身體出現了一些問題。（VCG）

從某種角度上面來說，狗狗的不開心的原因和人有點兒相似。它們也是普通的狗狗而已，並非是擁有無限動力的機器人。作為一起生活的朋友，我們都應該默默地包容對方，忍受著偶爾出現的不良情緒。畢竟活久了，誰都會有不開心的時候。只要狗狗不是健康出現問題就好。

有趣的是，並非是所有的狗狗不開心的時候都是安安靜靜地找個地方趴著，有些狗狗會因為不開心而一直躲著主人，有些狗狗則會輕輕地咬主人衣服洩憤，不知道各位家裡的狗狗，耍小脾氣的時候是怎樣的呢？歡迎評論分享一下。

畢竟活久了，誰都會有不開心的時候。只要狗狗不是健康出現問題就好。（Getty Images）

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