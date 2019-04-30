【便便的秘密】從便便後奇怪行為　可看出貓狗天性大不同

狗狗的很多行為都很有趣，比如說它們為什麼會喜歡吃便便、為什麼喜歡在大便上滾來滾去、為什麼會在地上磨屁股……很多時候，主人想要知道自己的狗狗這種行為，是否正常還是異常的。畢竟狗狗的異常行為，很多都會跟疾病掛上鉤。有一些行為不常見，所以主人就覺得狗狗這樣做很奇怪。比如狗在大便後踢後腿刨土，很多大狗都不會這麼做，有一些小狗會便便後刨土。狗在大便後踢後腿刨土是正常的嗎？主人應該擔心嗎？狗狗為什麼這樣做？

在這裡要說一下另一種萌物，貓。大多數貓大便完了，要刨土被便便埋起來。在野外，大型食肉動物在發現領地內有小型食肉動物時候，即使不餓也會找出來殺死，因為它們會消耗領地內的食物。弱勢的貓不得不埋藏大便，而大型貓科動物比如老虎、豹，就不這樣做，反而會把便便放著佔地盤。

大多數貓大便完了，要刨土被便便埋起來。（Getty Images）

難道狗也跟貓一樣要埋大便？狗的祖先狼，比較喜歡群居，一群狼在一起戰鬥力也不差。所以經常看到狗狗是在用腳扒土，而不是在埋大便。而且大便後踢腿，這種行為完全不像是想隱藏自己的行踪，也不會顯得順從或偷偷摸摸。事實上，如果狗狗真的想埋藏東西的話是會挖洞，然後用鼻子推土蓋起來。狗狗做這個動作時，看起來很自信，堅定而有力地踢和抓。它們通常豎起耳朵，背挺直，看起來它們更像是想把信息傳播給路過的人，而不是隱藏起來。

狗的祖先狼，比較喜歡群居，一群狼在一起戰鬥力也不差。（VCG）

狗狗這麼做的原因其實是出於天性，目的是為了用氣味做記號，在用這種方式顯示自己的勢力範圍。從本質上講，在野外，狗會用尿液，糞便及其爪子的氣味標記一個區域，將信息發送給其他犬科動物，這是它們的領地不要打擾，除非你們想打架。現在很多公狗，都用抬腿拉尿的形式來標記自己的領地，走到哪裡尿到哪裡。

寵物醫生研究過，不僅狗狗的屁股上的腺體有信息素，犬科動物的腳上也有氣味腺體，分泌信息素。狗也可以通過踢腳的方式，在地上留下自己的信息。而只在一小塊地方留下自己的氣味，顯得不夠氣勢啊。就像狗狗拉尿，會盡量把腿抬高，讓別的狗覺得自己的體型非常大，避開這隻狗的領地以免被攻擊。所以狗狗會選擇把泥土揚起來，讓氣味的範圍擴得更大，來證明自己的實力與能力，向其他狗狗炫耀。其它的狗會看到狗狗的留下的信息，它們可以選擇不管它，在上面標記自己的信息或者完全避開這個區域。

以狗狗會選擇把泥土揚起來，讓氣味的範圍擴得更大，來證明自己的實力與能力，向其他狗狗炫耀。(Pinterest)

如果你不喜歡狗狗的這種行為，確實把地方弄得一團糟，你可以試著在它開始前用扯一下牽引繩打斷，並輕輕地轉移它的注意力。通常用零食就可以搞定，比如一小片煮熟的雞肉乾。如果零食的吸引力足夠大，狗狗肯定會跳過大便後刨土的行為，直接向主人走來討食！但如果不弄髒環境也不麻煩的話，可以稍微放縱狗狗這種自然行為，滿足狗狗的本能需求。

你家狗狗在大便後會踢後腿刨土嗎？

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】

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