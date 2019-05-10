小狗求饒仍繼續毒打　暴躁婦終落網　網民：不能輕判

狗狗這麼可愛，怎忍心虐打。 台灣高雄最近出現一宗暴力打狗事件，從影片中可看到一名女子拿著掃把狂打小狗，狗狗只得悲鳴不敢亂動。現時已知婦人正以涉嫌虐狗協助調查，而狗狗則已送獸醫處檢查，傷勢並無大礙。

小狗冬瓜被虐打，但主人沒有施以援手。（facebook@爆料公社）

近日有網民在Facebook社交平台的「爆料公社」群組裡，發布了一段令人不安的影片。當中一名婦人拿著掃把不斷痛毆小狗，甚至打到掃把頭都斷掉，仍沒有停手的跡象，更威脅地說「我見牠一次打一次」。小狗被嚇得不敢動彈，在角落不停顫抖，只能發出悲慘的哀號。據悉有關事件已有人報案，而台灣高雄的動保處也在5月9日下午接獲通報，並尋得打狗婦人協助調查。

~慎入！點擊圖片得悉婦人虐狗過程~

一名婦人怒氣匆匆的走到屋子裡。（facebook@爆料公社）

咬盆栽是毒打主因

據悉小狗是鄰居所養的，而當時拍片的就是小狗主人。影片中有兩母女，母親就是那名暴打狗狗的婦人。兩母女表示她們為何這麼生氣，是因為家門口中所種的盆栽曾被狗狗咬壞，而且狗狗曾對著牠們追趕吠叫，又經常在門外亂尿。

畫面爆光後，即引起網民輿論與撻伐。不過，有網民表示很奇怪，為何狗狗主人只顧拍片而沒有出生阻止？然後有其他網民回應，指狗狗其實只是別人寄養在這裡，而且這所謂的主人也待狗狗不好，甚至指兩母女在打狗前，這狗主曾大聲說「死了就免麻煩，沒有關係！」

網民欲動私刑

據台灣媒體報道，在兩母女被帶到警署協助調查期間，有憤怒的網民找到母女的家，並向她們家門口擲雞蛋和噴油，甚至有人拿出棒子丟大門，導致大門玻璃破裂。她們的家人得悉後趕緊回家了解情況，雖然家人表示「打狗就是不對」，並感到非常抱歉，但未能平息網民怒氣。不過，私刑絕不能解決問題，現已把相關的監視器畫面，交給警方調查，並會追究刑責。

狗狗被打後雖然沒有明顯傷勢，但網民都很心痛。（ETtoday新聞雲）

台灣動保處表示，母女打狗當天，小狗沒有作出任何攻擊行為，但明顯婦人涉嫌打狗，並以影片為依據，對該對母女開罰。目前案件已經進入調查，初步確認小狗冬瓜沒有傷勢，會依照動保法第三十條來進行開罰，將面臨一萬五千元的罰單（約3800港元）。而最新消息指，狗狗冬瓜現時暫交由寄養家庭所照顧，後續可能會再安排領養。