【萌寵充電站】夢露貓嘴邊長銷魂痣迷倒貓奴　主人澄清：牠是大叔

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 有人說臉上帶痣的大多是美女，這說法套用到毛孩身上是否合適呢？這隻夢露貓在嘴巴旁，長了一團明顯的黑毛，遠看極像是一顆痣。亦因為此，牠也顯得特別迷人，令人印象更深刻。雖然網民都說牠很性感，但主人急急澄清，牠可是男孩子啊！

我就是夢露，找我有事嗎？（facebook@夢露家族）

這隻長相獨特的貓咪來自台北，牠叫做夢露，是隻摺耳貓。雖然天生有顆美人痣，但大家別亂想，牠可是男孩子來的。這個像是痣的小點，長在貓咪嘴的左側，其實是一團黑毛，但遠看極像是痣，主人也因此將牠命名為夢露，因為這痣令人聯想到傳奇性感女神瑪莉蓮夢露（Marilyn Monroe）。

~點擊圖片感受這迷人性感又霸氣的夢露貓生活日常~

個個都話我好性感！（facebook@夢露家族）

+ 7 + 6 + 5

夢露個性霸道，平日經常裝酷扮有型，一般情況下都會默不作聲，像是認真地沉思般。不過，牠有個最大的弱點，就是極為貪吃，只要聽到打開飼料的聲音，便會急不及待的走到主人旁，誓要第一個搶到東西吃。

要飼養摺耳貓其實並不容易，主人表示事前已上網翻查了許多資料，做了許多功課筆記，然後才決定把摺耳貓帶回家。除了夢露外，牠還有幾個好兄弟，分別是貝果、雪寶和小花。四隻貓咪在家中團團轉，已令主人忙得透不過氣來。

~點擊圖片看夢露兄弟的美美照~

+ 2

網民都極喜歡夢露，認為牠臉上的「痣」最為搶眼又令人印象深刻。「銷魂痣真是迷死人」、「鬍鬚、點痣、和襪子組合起來，實在太帥氣」、「瑪莉蓮夢貓果然名不虛傳」、「性感小貓貓不分男女」。