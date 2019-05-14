暖心警救瑟縮狗B　收留送院後才被告知：牠是野獸

可愛的樣子也可能是猛獸！ 這隻樣子可愛，還懂扮鬼臉的小動物，近日被美國一名男警員在執勤時救起。當他細看時，才知這隻不是小狗，而是一隻迷了路的小狼B。警員很有愛心，已將郊狼B交到野生動物專家去照顧，並表示當牠復原後，便會放回到大自然。

我係一隻小郊狼。（facebook@Massachusetts State Police）

5月初，美國麻省（麻薩諸塞州）警方接報，指在公路旁有隻疑似受了傷的小狗，急需要有人去拯救。於是警員Carlo Mastromattei便奉命趕到現場，但他到達後，發現所謂的「小狗」，其實是一隻小狼Ｂ。

不少網民都稱這相片極可愛，以為牠是一隻狗B。（facebook@Massachusetts State Police）

Carlo環顧四周，只留意到一隻瑟縮著像似迷了路的小狼Ｂ，但並沒有發現牠的母親在附近。考慮到小狼Ｂ在公路旁極危險，附近也沒有相關的野生動物管理員，加上已是深夜，沒人可提供即時的援助。所以他便將小狼B帶回家中，與同居女友一起照顧牠。

警方發布了這拯救小狼B的消息，得到2千多個留言及3千多個分享。（Facebook網上截圖）

雖然小狼B又冷又餓，但在悉心照料下，牠已有好轉。Carlo更替小狼B拍下飲奶照，以及一張扮鬼臉的相片，可知小狼B很開心。第二天一早，Carlo便將小狼B帶給野生動物園裡的獸醫，在那裡牠接受了詳細的身體檢查。野生動物園的獸醫表示，當小狼B完全康復後，便會盡快將牠放回野外生活。

網民都大讚警員做得好，感謝他的無私照顧。（Facebook網上截圖）

據資料顯示，郊狼（學名：Canis latrans），也稱草原狼、叢林狼、北美小狼，是犬科犬屬的一種，與狼是近親。郊狼活躍於北美大陸的廣大地區，一般單獨獵食，偶爾也會組成小型的群體。平均壽命為6至10年。主要以小型哺乳類動物、嚙齒類動物、腐肉、昆蟲為食，有時會捕殺羊和魚，也曾傳出郊狼捕捉寵物貓狗甚至襲擊人類的例子。

郊狼是北美地區常見的野生動物。（維基百科）

救助小狼B的消息被發布到警局的Facebook裡，至今已有近2萬人讚好，並有3000多次分享，網民激讚警員有愛心，「謝謝你們細心照顧這小孩」、「你們真是天使」、「謝謝你們肯花自己的時間去照顧這小孩」。