感謝11年來陪伴　消防隊長用懷抱　向患癌老狗作最後道別

狗狗絕不只是寵物，牠早已是我們最親近的朋友或家人。 近日在Twitter上，有篇狗主悼念離世愛犬的帖文被瘋傳。患癌病犬在主人懷裡安然離世，狗主沒有過於激動，而是情深訴說：我們不會分開。

Bella是充滿陽光活力的狗狗，所以Gregg所發布的照片，Bella都是精神奕奕。（twitter@GreggFavre）

這則令人動容的故事，來自美國洛杉磯。37歲的狗主Gregg Favre，是位前聖路易斯消防隊長。他與愛犬Bella已相處了11年，在這些日子裡，無論發生什麼事，他們總是親密地靠在一起。

~點擊圖片看Bella與主人曾經一起開心的往事~

Bella你現在好嗎？適應了彩虹橋那邊的生活嗎？（twitter@GreggFavre）

但在上周五（5月10日），Gregg在他的個人Twitter裡表示，愛犬Bella已離他而去。在帖文中，Gregg訴說了他與狗狗的相遇。原來，狗狗Bella與Gregg的相遇在11年前，Bella是他在執勤時救回來的。自始以後，他們便一直在一起，經歷了許多事，一起歡樂、一起哀愁，患病時互相扶持。Bella每日都總是充滿幹勁，永遠忠誠地守候在旁。

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突來噩耗

只是快樂的日子總是過得特別快，不幸的消息在今年1月出現，Bella被確診患上癌症，而且時日無多。Gregg表示，Bella雖然是女孩子，但牠勇敢又溫柔。牠常伴著Gregg兩夫妻一起到處遊歷，一起去行山，一起去散步，在面對病痛時還是帶著笑容去面對，牠是生命的鬥士。

Gregg指Bella會永遠活在他心底。（twitter@GreggFavre）

雖然，現在Bella已不在，但Gregg寫下悼念文，整理Bella的照片，再次與網民分享他與Bella在一起的點滴。Gregg希望大家不要過於傷感，他相信Bella最大的希望，是把正能量發放給身旁的人，帶著開心歡樂去迎接每一日。

這是Gregg發布的照片裡，最為憂愁的相片。（twitter@GreggFavre）

Gregg指Bella離世時，是安詳平靜地躺在他懷裡。Gregg更為Bella製作了一段影片，借用了Johnnie Walker的《Dear Brother》一曲作為配樂，也表明了他和Bella是感情至深的好兄弟，就算Bella已不在，但仍會永遠留在心底。

未來的路沒有你在旁，但你永遠留在我心底裡。（twitter@GreggFavre）

將愛承傳

除了傷感的悼文外，Gregg同時積極地把Bella吃剩，未開封的處方糧，捐贈給那些有需要的狗主。畢竟這些處方糧較貴，不是所有狗主都能負擔得起。而且他也大力支持Stray Rescue的捐款活動，認為可幫助更多有需要協助的狗主。

Gregg明白到患病狗狗需要的醫療費極高，有能力的話可捐贈狗糧或捐款。（twitter網上截圖）

至今這個帖文已有超過5萬個Like，以及超過3千則留言與6千多個轉發。網民在安慰Gregg的同時，亦分享著自己喪寵經歷，希望Gregg要積極面對。大家都稱「Bella會化作天使，在彩虹橋上永遠守望著你。」