【貪吃惹禍】積羅素犬險被芝士哽死　兩種方法讓寵物吃得安心

貪吃惹出禍？ 美國有隻積羅素犬，牠過份貪吃，於是狼吐虎嚥地把一塊芝士塞進嘴巴，卻不小心骾喉，痛苦地掙扎著。主人立即幫牠急救，拍打牠的背部，成功把芝士拍出，貪吃狗才逃過一劫。芝士是常見的狗零食，狗主可以怎樣避免意外發生呢？

積羅素進食期間突然倒下。（影片截圖）

美國近日有宗意外，喚起了狗主的注意。狗主Joshua日前向愛犬分發芝士作零食，積羅素犬Sally進食途中發生意外。Sally獲得芝士後，急忙地咀嚼，期間曾因芝士體積過大而吐出。及後懷疑因進食過急，未能完全咬開芝士，導致哽喉。幾秒後，牠腳步不穩向後跌，四肢出現抽搐，神情極為痛苦。

曾經擔任救生員的Joshua，發現Sally哽喉後，立即為牠施救，嘗試拍打牠的後背，助牠吐出芝士。狗主重複拍打數下，其後狗狗吐出兩塊芝士，才慢慢回復正常呼吸。

▼▼▼積羅素貪吃惹禍，牠到底怎麼哽到？▼▼▼

▼▼▼積羅素貪吃惹禍，點撃圖片看牠被哽到過程▼▼▼

狗狗哽到的情況常見嗎？獸醫黎昌生接受《香港01》訪問指，狗隻的口部結構與人類不同，哽到問題不算常見。

他又指，任何年齡及品種的狗都有機會哽到，關鍵取決於狗狗性格，犬隻越焦急，哽到的風險越高，他指出，「如果狗狗很喜歡吃芝士，佢進食時會心急點。」為食狗亦會較容易哽到，例如金毛尋回犬、拉布拉多尋回犬及積羅素犬，牠們都是人所共知的「吃貨」。

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獨立餵食令狗隻食得安心

另外，環境亦會影響狗隻進食速度：「有其他狗在旁邊，牠擔心食物會被搶，所以會著急點。」如狗主想避免狗狗哽到，可以在牠單獨的時候，才分發零食。飼主亦可以把零食撕成小塊，讓狗狗更容易進食。

「狗哽到一、兩分鐘已經會窒息。」如果狗狗哽到，而食物在眼睛可見的地方，狗主可以在安全的情況下，從牠的嘴裡小心取出食物。假如食物卡在看不見的地方，可以嘗試倒轉並壓著牠的胸口，讓食物掉出來，甚至可以把牠180度倒轉，讓牠更容易把食物咳出來。