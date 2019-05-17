唐狗趁嫲嫲出門躺沙發偷爽　東窗事發激動大逃亡

一頭唐狗因被家中嫲嫲禁止上沙發，於是牠有天趁著嫲嫲外出，悄悄地跳上沙發大肆享受。不久後，牠獲悉嫲嫲即將回家，心虛得隨即掙扎跳下沙發，激動的模樣讓網民忍俊不禁。

狗狗們雖然外表也許有點蠢鈍，但其實牠們比想像中聰明得多。台灣一名狗主日前（12日）將一段捉弄家中狗狗的短片上載到Facebook群組「米克斯傳奇」，片中主角狗狗因誤以為自己偷上沙發一事將被揭發，因而激動得不停掙扎。

「麻吉」本來正陶醉地躺在小主人懷中。（Facebook@Blade Yeh）

現年2歲的唐狗「麻吉」與主人一家居於新北市，牠平時被家中嫲嫲禁止攤坐在沙發上，乖巧的牠一直也遵從指示。

然而，其他家人總會趁嫲嫲不在時，破例讓牠跳上沙發享受一番。日前，嫲嫲又再次外出，於是「麻吉」立刻俐落地跳上沙發，鑽到小主人懷中。正當牠陶醉在電視節目中時，爸爸突然大喊「嫲嫲回來了」，嚇得「麻吉」瞬即掙脫小主人的懷抱，跳下沙發來掩飾自己的「罪狀」。

▼▼▼▼▼點圖放大看，狗狗聽見嫲嫲回來的反應▼▼▼▼▼

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狗主後來補充道，其實嫲嫲十分疼愛「麻吉」，更時常親手餵牠吃雞肉，並不兇惡。「麻吉」的激動反應讓網民捧腹大笑，紛紛在帖文下留言，「每個毛小孩都有一個怕的人」、「一臉被捉姦（的樣子）」、「我一直不停的重播」、「其實他是要去迎接阿嬤吧」。