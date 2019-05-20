【狗肉】浪浪獲收編只幸福10天　來不及長大已被人吃掉

台灣發生一宗極其離譜的吃狗事件，惹起網民公憤。一群外籍勞工硬闖狗狗「小乖」的住所，在狗主面前將牠搶走，並帶回家烹煮。狗主當時攔截不及，隨即報警求助但仍無法阻止悲劇。

狗狗「小乖」本來是流浪狗，後來被一名熱心大學生收養，終覓得好歸宿。但幸福的日子僅過了10天，「小乖」就慘被一群外藉勞工製成狗肉宴。

狗狗「小乖」本來是流浪狗，後來被一名熱心大學生收養.（Facebook@正修大狗幫）

「小乖」在被收養前，誤打誤撞走到台灣高雄市的正修科技大學範圍內；因此遇上一名熱心男學生。該名男學生在本月6日發現「小乖」在校園徘徊，隨即決定收養牠。獸醫指，「小乖」只得兩個多月大。3天後，「小乖」被該學生帶回台中的住所照顧，被繩子束在住所的私家三合院內。期間，貪玩的「小乖」曾掙脫繩子離家出走，幸好在3天後平安歸來。

▼▼▼▼▼點擊相片放大看以往內地「玉林狗肉節」慘況▼▼▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

圖右為「小乖」。（Facebook@正修大狗幫）

到了第10天，約6至7名外籍勞工忽然闖進三合院，強行抱走「小乖」。狗主的父親立刻追上前，可惜無法攔截他們，於是報警求助。警方最後成功捉拿擄狗的外籍勞工，並發現有份吃狗肉的外勞超過20人，而且現場還有8至9隻狗狗，相信同是強行搶來的。

約6至7名外籍勞工忽然闖進三合院，強行抱走「小乖」煮成狗肉。（Facebook@正修大狗幫）

食用貓狗肉可被判罰台幣25萬元

「小乖」的主人得悉事件後非常自責，向學校老師談論事件時更激動落淚。該校老師將此事分享至「正修大狗幫」的Facebook專頁，並呼籲政府正視外勞吃狗肉的惡習。其實台灣過往也曾發生不少外勞吃貓狗事件，更有市民因此上街示威。

自2017年4月11日起，台灣立法院通過修例，將販賣、購買、食用或持有含有貓狗肉成分的食品列為犯法，違例者最高可被判罰新台幣25萬元，並公布其姓名、照片及罪狀。