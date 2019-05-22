撰文：何東緯
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近日暴雨頻繁，忘了帶傘被雨水打濕的話，已覺得極不舒服。而浪浪沒人照顧，被狂風大雨吹打，這樣的日子一定很不好受。
在台南，有網民留意到有幾隻浪浪在玉米田裏徘徊，於是親自送上飯盒餵牠們。浪浪像是懂得感恩，竟抬頭像是道謝般。事件被其他網民得悉後，大家都相當感動，而5隻小狗中，已有3隻被認養回家。
這個窩心餵浪浪送飯的故事來自台南，有網民發文到Facebook社交群組「有點毛毛的」，並表示「看見小幼幼為了等我送飯，豪大雨後全身發抖淋濕在原地，好心疼！玉米田根本沒遮蔽物，可以給牠一個家嗎？」
狗狗抬頭看著拍片網民，像是要道謝送飯過來之恩。（facebook@有點毛毛的）
～點擊圖片放大，看浪浪急吃飯的慘況～
原來，近幾個月台南地區都暴雨連連，許多地方都被雨水泡浸著。而網民在上班途中，留意到玉米田裏，有幾隻小狗，一直在徘徊沒有離開。於是她便為浪浪們送飯。從影片中可看到，幾隻浪浪十分饑餓，牠們都爭著吃東西，就算全身是濕透，腳掌都是泥巴，甚至地上的飯盒已被泥巴弄髒，但牠們也不介意，一見到食物便狼吞虎嚥地吃著。
網民希望把這則消息分享開去，盼好心人看到後可把浪浪收養回家。（facebook@有點毛毛的）
玉米田裏的幾隻浪浪，年紀都很小，但沒人照顧。（facebook@有點毛毛的）
有隻浪浪更在吃飯途中，突然抬頭凝望，像是在道謝似的。這行為感動了許多網民，大家都在網上留言，希望浪浪能早日找到新家。而據餵飯給浪浪的網民表示，由於自己家裏因為無法安置狗狗，所以拍片下來，希望將消息廣泛傳開，能有好心人把狗狗帶回家。