近日暴雨頻繁，忘了帶傘被雨水打濕的話，已覺得極不舒服。而浪浪沒人照顧，被狂風大雨吹打，這樣的日子一定很不好受。

在台南，有網民留意到有幾隻浪浪在玉米田裏徘徊，於是親自送上飯盒餵牠們。浪浪像是懂得感恩，竟抬頭像是道謝般。事件被其他網民得悉後，大家都相當感動，而5隻小狗中，已有3隻被認養回家。