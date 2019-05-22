柴犬司機爆肌淡定駕車　網民：我眼睛是否有問題？

如果家中柴犬變成全身肌肉，出來的效果會是怎樣的呢？ 網絡上便有不少因拍攝角度、手法或其他種種原因，令寵物們瞬間練成全身肌肉。這些古怪圖都相當有趣，而不少網民也腦洞大開，為照片惡搞一番。這些爆肌有趣寵物照，你都有看過嗎？

這張爆肌照已很有歷史，但一直在網上被流傳。（網上圖片）

網絡世界千奇百趣，所謂高手在民間，許多惡搞圖都是網民動手處理，妙筆一揮後令平凡照片大放異彩。這裡搜羅了5組寵物被惡搞照片，張張都以爆肌示人，難道在寵主眼裡，家中寵物都是肌肉猛男？

～點擊圖片看爆肌寵物的肌肉魅力～

經網民惡搞，你能猜想到原照片是怎樣的嗎？這可以說是張集大成照！（網上圖片）

+ 10 + 9 + 8

究竟網民的靈感是從何而來的呢？明明只是一張極普通的照片，但在網絡上不斷發酵，甚至已超出原相片所帶出的訊息了。不妨再重溫高速施轉柴的網民惡搞圖變化。

將相片的柴犬實體化起來，可以說是最終形態了吧？（Twitter@meetissai）

+ 9 + 8 + 7

不知為何，好像柴犬被惡搞的情況特別多。是因為柴犬特別百厭？還是牠特別多古怪動作呢？但以下這張超級爆肌狗狗圖，似乎還沒有人惡搞，不知各網民有沒有興趣，為這相片加點色彩。