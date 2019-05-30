【狗破傷風】破傷風可奪貓狗命　獸醫專家分享治療四要點

貓狗如感染破傷風，最嚴重可致命，寵主們絕對不可輕視。愛協首席獸醫桂珍指，只要及時求醫，大多患者會在一個月後完全痊癒。桂珍又談及有4大方法可治癒患者，或舒緩牠們的病徵，包括服用抗生素、使用鎮靜劑、安排安靜和黑暗的房間，及進行麻醉。

資深獸醫黎昌生表示，貓狗們雖然對破傷風有較高抵抗力，但亦不排除有感染風險。愛協首席獸醫桂珍補充，破傷風一旦惡化，可能會影響寵物的呼吸系統肌肉，或導致死亡；因此寵主絕不能掉以輕心。

破傷風一旦惡化，或可導致死亡。（資料圖片）

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雖然破傷風可致命，但並非絕症。只要及時求醫，治療破傷風並非難事。桂珍又提及治療期間的步驟。她指，第一步為服用抗生素，殺死引致感染的細菌。第二步可使用鎮靜劑以控制痙攣和癲癇發作。與此同時，由於患者對光和噪音異常敏感，寵主宜為牠們提供較安靜和昏暗的房間。

如患者有呼吸問題，治療時可能需要麻醉，有時或需時數天，甚至需要呼吸機輔助治療（但目前並非每家獸醫診所也有動物呼吸機）。

寵主宜為患者提供較安靜和昏暗的房間。（資料圖片）

桂珍亦提到部分獸醫會使用破傷風抗毒素，但這個療法較有爭議性。因此抗毒素來源自另一個物種的血液，所以會刺激免疫系統，僅對疾病的早期階段有潛在幫助。她指，通常在進行治療一周後即可看出病情有否改善，但完全恢復的話約需一個月。

不論使用何種療法，最重要的始終是盡早求醫；各位寵主謹記時刻留意家中毛孩，即使牠們有任何不適也可及時發現！