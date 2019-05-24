洛威拿「慢慢」感冒在家嘔吐激嬲主人　背後理由令人超意外　

早前《香港01》寵物頻道曾報道，台灣南投有一隻窩心洛威拿「慢慢」。體形龐大的牠經常會與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為鄰居婆婆最貼心的枴杖，事跡獲得網民激讚。「慢慢」日前因感冒而吐得滿地都是，但牠的主人卻在網上表示氣憤，背後原因出人意料。

洛威拿「慢慢」雖然體型甚大，但卻意外地窩心溫柔，曾經主動陪鄰家婆婆散步，當她的拐杖。日前（18日），其主人在Facebook群組「有點毛毛的」發文，指「慢慢」近日感冒，因而不停嘔吐。

「慢慢」的主人在Facebook表示牠患上感冒。（Facebook@有點毛毛的）

～點擊圖片放大看，慢慢感冒期間鬧出的笑話～

「慢慢」的主人在帖文中寫道：「在我面前吐完的時候一副做錯事的臉。對啦，我是很生氣！」但該主人生氣的緣由絕非因需要清理嘔吐物，而是：「生氣自己怎麼沒有注意到你生病了」，流露自責之情。

「慢慢」一臉委屈，令主人深感自責。（Facebook@有點毛毛的）

▼▼▼▼▼點擊相片看「慢慢」如何擄獲網民心▼▼▼▼▼

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大批網友被「慢慢」一臉委屈的樣子俘虜，紛紛在帖文留下祝福，並著其主人不要太內疚。另外，有熱心支持者因擔心「慢慢」病情，寄去一堆牛肉跟鮮食給牠進補。幸好，其主人數天後宣布「慢慢」現已病癒，粉絲們不用再擔心了！

▼▼▼▼▼體型逾百磅的「慢慢」常做出窩心舉動▼▼▼▼▼