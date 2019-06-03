黑狗「被斬首」驚嚇照瘋傳　什麼！？真相讓網民超意外

一位網民日前上傳了一張「恐怖」相片，相中一顆黑色的狗頭被放在椅子上，令人不寒而慄。然而，該網民其後揭曉，這張可怕的相片背後藏著意想不到的真相。

台灣一名狗主於上周五（31日）分享了一張狗狗「身首異處」的相片，嚇壞一眾網民。從相中可見，一個黑色的狗頭被放置在木椅上，狗狗的眼睛睜開著，使人有種毛骨悚然的感覺。

「歐妹」的頭被砍了下來？（Facebook@淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹）

不少網民爭相留言表示被嚇倒，狗主見狀隨即留言解釋，安撫受驚的網民：「趴下的角度太剛好了，一趴下就剛好遮住身體了。」網民得悉真相後，先前的驚恐隨即被笑意取而代之，更大讚狗主的錯位攝影技術。

狗主隨即留言解釋，：「趴下的角度剛好遮住身體了。」（Facebook@淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹）

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這張相片的主角是一頭黑色的唐狗，名叫「歐妹」。據狗主透露，「歐妹」性格活潑，經常做出古靈精怪的舉動。其後，狗主將這張相片給「歐妹」看，「歐妹」定睛地盯著照片良久，彷彿被自己嚇壞了，狀甚可愛。

▼▼▼▼▼網友們紛紛貼出愛犬的「斷頭照」▼▼▼▼▼