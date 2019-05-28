金毛進美容院後變猴子臉　主人見八字眉當場爆笑

每次去剪頭髮的時候，都會覺得髮型師聽不懂人話。沒想到，除了人的髮型師，狗狗的髮型師居然也會聽不懂人話。可可愛愛一隻金毛尋回犬，去完美容院回來，居然變成了一隻土狗的樣子。主人看著狗狗這個猴臉造型，當成笑得腰都直不起來。美容師是不是誤解了什麼東西？

最近天氣變熱，剃毛的主人變得多了起來。主人想讓家裡的金毛哈比清爽過夏天，順便換個帥一點的造型，於是帶狗狗去美容院剃毛。沒想到哈比的第一次剃毛經歷，真是慘痛！因為天氣炎熱，怕哈比的皮膚出問題，身邊又很流行把金毛剃得只剩頭上的毛髮，做成獅子的造型。主人覺得這樣的造型酷酷的，於是想讓哈比也體驗一次。

因為天氣炎熱，怕哈比的皮膚出問題，身邊又很流行把金毛剃得只剩頭上的毛髮，做成獅子的造型。（巨小萌）

帶哈比到美容院，跟美容師說「要把狗全身的毛都剃掉，只留頭跟尾巴一小撮就好」，就離開去辦事。等到主人回到寵物店接狗的時候，發現出來迎接她的，居然是一隻猴臉八字眉的「土狗」。那個樣子讓主人瞬間「傻眼」，說好好的帥獅子，怎麼變成了土猴子，巨大的落差讓她當場爆笑。

說好好的帥獅子，怎麼變成了土猴子，巨大的落差讓她當場爆笑。（巨小萌）

帶狗狗回家後，家裏人也笑得不行。雖然這個造型很奇怪，但是家裏人都挺喜歡，狗狗一看到我們在笑，牠也跟著開心搖尾巴，家裡的氣氛變得超級歡樂。哈比也沒有出現所謂的自卑情緒，只不過是天生臉臭，拍起照就一臉委屈的樣子。這段時間帶狗狗出去散步，都要跟路人解釋牠的新造型，還有不少人想要跟哈比合照呢！哈比的剪髮經歷，讓我想起自己每次想去簡短一點，跟髮型師說修剪一點點，結果也會變成這個樣子，真是太恐怖了剪頭髮。

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】