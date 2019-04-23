【萌寵充電站】金毛犬拒戴頭罩　主人用百變Cosplay造型令牠貼服

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這次將會跟大家分享加拿大狗主Kaitlyn Cotter，為家中金毛尋回犬所拍攝的可愛造型照！

簡單一個頭罩就可以變成PIXAR的跳跳小檯燈。（Instagram圖片：_kcotts）

每當貓狗做完手術後，醫生都會建議寵主為牠們戴上頭罩，避免牠們舔拭傷口，導致發炎、感染。

加拿大有隻金毛尋回犬在絕育手術後，不停舔自己的傷口，主人Kaitlyn Cotter只好為牠帶上頭罩。從沒有戴過頭罩的Gus，頓時變得非常難過：「牠真的很傷心，因為牠沒意識到頭罩的寬度，所以牠走出門口時，會把頭罩撞到門框上。雖然牠現在已經稍為適應，但牠走到狹窄的地方時，仍然會充滿猶豫。」

Gus向來喜歡被人們的目光包圍，為了逗牠開心，Kaitlyn決定改造牠的頭罩，讓牠成為眾人的焦點！

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「我在社交平台看到一隻狗，穿著一件馬丁尼酒的衣服，讓我產生了靈感，著手改造牠的頭罩。」Kaitlyn的朋友很擅長製作Cosplay服裝，所以她拜託朋友幫忙為Gus製作頭罩，結果便出了製作出炸薯條、潛水衣、籃球框等多款頭罩！

這些可愛的頭罩讓Gus成為社交平台上的紅星，不少網民都在Instagram、Facebook分享Gus的照片。Kaitlyn指出，「當牠外出的時候，所有人都會因牠而笑了。」這些特色頭罩讓Gus獲得無數掌聲，而牠從此也因為得到讚賞，克服了頭罩恐懼。

大家又有為Gus可愛的頭罩而會心微笑嗎？