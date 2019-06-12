【寵物展2019】即睇10件推介產品　首設7千呎室內公園免費玩

寵物展又來了。一年一度的夏日寵物界盛事「第7屆優質寵物用品展2019」將於6月28日至30日（星期五至星期日），假香港灣仔會議展覽中心1號展覽廳 Hall 1AB舉行！ 今屆寵物展為歷屆規模最大，展場面積和展位數目都為歷年最多！當中最搶眼的莫過於「寵物茶記」各款港式食品！此外，寵物展更首設7千呎室內寵物公園，供入場人士免費任玩！

寵物展2019將於6月28日開鑼！（官方圖片）

夏日寵物界盛事「第7屆優質寵物用品展2019」於6月28日至30日（星期五至日），一連三日於灣仔香港會議展覽中心1號展覽廳 Hall 1AB舉行。是次寵物展為歷屆最大規模，無論展場面積及展位為歷年之冠！今日率先帶大家看特色產品！

港式茶餐廳食物成焦點

寵物展聚集了世界各地的特色寵物商品，當中亦有不少本土商家製作的「港式」食物。WOW PET SHOP和七和市集便推出多款港式茶餐廳的地道食品，分別有菠蘿油、咖哩魚蛋、鮮蝦牛肉腸、蛋撻、咖哩牛腩飯、麻婆豆腐飯和楊州炒飯。每款賣相都非常精美，而且選用貓狗適用的食材製作，讓牠們能夠大快朵頤！

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室內寵物公園「玩轉寵樂園」概念圖！（官方圖片）

首設室內寵物公園

今屆寵物展首設全港最大的室內寵物公園「玩轉寵樂園」，供入場人士免費內進！園內以日本著名插畫師Toru Sanogawa創作的人氣角色Taro & Tama為園內主題，為寵主提供一個寵物消閒及影相打卡必去的地方。並提供一個廣闊的全天候空間給主人及愛寵玩樂，更有大型許願樹，讓人寵一齊寫下願望。

香港狗會再次舉辦「兒童牽犬賽」，帶領小孩成為專業牽犬員。（資料圖片）

除了要到「玩轉寵樂園」打卡，展場內還有各款精彩的活動，例如「香港小狗競選」及「兒童牽犬賽」，想知道更多寵物展詳情，就要密切留意《香港01》寵物頻道！