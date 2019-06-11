【貓絕育】3兄弟集體割蛋蛋　手術後威嚴盡失　精神渙散+舌頭外露

如果已決定不想家中毛孩有下一代的話，便應盡早替毛孩絕育。 最近有一張毛孩絕育後的相片在網上瘋傳，原因是主人在毛孩們麻醉藥未散前替牠們拍了照。3隻貓咪一動也不動，精神渙散而且舌頭外露，更引來中毒疑雲。

3隻貓咪一動也不動，神情呆滯。（facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

這張令網民產生疑慮的相片，由馬來西亞網民發布在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」。從相片中見到，3隻貓咪眼神渙散，而且舌頭外露，有網民擔心貓咪是否中了毒。但貓咪主人表示，其實牠們只是剛完成絕育手術，由於麻醉藥未退，所以才出現這情況。

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舌頭也露了出來，有網民很擔心。（facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

據寵主表示，這3隻虎斑貓分別叫「老虎」、「天龍」和「八部」。她最先收養的是「老虎」，當時牠還是一隻流浪貓，卻才當親人，於是便收養了。其後又在網絡上看到有人送養「天龍」和「八部」，心想家裏的「老虎」能有個伴，於是一起收養。

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伸舌頭原來有醫學原因

主人起初還擔心貓咪們會打架爭寵，但沒想到3隻貓咪是相親相愛如兄弟般，睡覺、吃飯和玩耍都在一起，親密得令人感到欣慰。也有網民奇怪為何貓咪舌頭都伸出來了，而主人也出來解釋，指「獸醫表示把舌頭放出來，以方便觀察牠們舌頭有沒有發黑等症狀」，也有網民進一步說明，表示「這也防止麻醉後舌頭掉入咽喉造成窒息」，真是一張圖也能長知識了！

【除了被割蛋蛋外，早前便有網民發現貓女突然生出蛋蛋，養了多月的貓咪由女變男了！】

當大家以為牠是貓女時，牠竟長出了兩顆蛋蛋。（資料圖片）