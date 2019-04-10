大學生齊組救援團　助校園流浪貓絕育求醫

不少校園都有流浪小動物，但未必都會得到適當的援助。 在廣州一所大學裡，有愛護貓咪的學生們，自發組織起救援團隊，為在校內流浪的貓咪，提供餵食、治病與絕育等服務，他們都是志同道合的一群，並稱「盡力奉獻已很滿足」。

就是這群大學生，幾年來一直替校園流浪貓提供援助。（梨視頻）

一群大學生，為救校園流浪貓咪，自發組織起救援團隊。雖然他們沒有充裕的資金，但藉義賣手製精品與老師們熱心的捐助，總算為貓咪提供了一個遮風擋雨的地方。

~點擊圖片看這群窩心大學生如何照顧流浪貓~

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這群充滿愛心的學生，來自廣州華南師範大學。影片中余同學表示，在2015年時，有同學發現一隻在校園裡流浪的貓咪大黃，從高樓上摔了下來並出現骨折情況，於是關心貓咪的學生們，便發起捐款活動，最終籌得6000元（人民幣）治療費。可惜的是，大黃最終還是不治身亡，學生們只好忍痛替牠火葬。

他們手製的精品，都以「大黃的故事」為主題。（梨視頻）

全方位照顧：餵食、治病、絕育

期後，志同道合的學生們便決定要成立一個組織，團結起來救援校園裡的流浪貓。當時約有35人，每當遇到貓咪出意外、生病時，便會帶牠們到獸醫處接受診治，而遇上貓咪需要絕育的話，也會主動去把貓咪捕捉起來，絕育後才放走。

流浪貓得到妥善的照顧，對愛貓的大學生來說是最大滿足。（梨視頻）

余同學亦解釋，這幾年來組織裡的資金其實是嚴重不足的，現時主要靠老師們的捐贈，以及學生們自製一些貓咪精品去義賣籌款，以減輕老師負擔。但他們都認為，能為流浪貓咪盡一份力，為牠們提供最基本的生活所需，「盡力奉獻已很滿足」。

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