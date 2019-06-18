【玉林狗肉節】港人任救狗隊後援　最心酸見獲救狗挨不過這關口

「玉林狗肉節」將於本周五（21日）開始，為期約十天。每逢夏至（6月21或22日），廣西玉林市均會舉辦「荔枝狗肉節」，源於「以火攻火」來抵擋暑氣的民間傳言。雖然近年國際社會越發強烈批評狗肉節， 港人Natalie自兩年前起，自告奮勇成為後援義工，救助從狗肉市場救出的狗隻。除了在狗場暫時照顧狗隻外，她同時亦負責為牠們尋找外國領養者。她所接觸的狗狗，雖然均已逃離水深火熱的屠宰現場，但當中非全部狗也可展開新生，不少狗隻因染上狗瘟離世，叫Natalie心酸不已。

港人Natalie自兩年前起，自告奮勇成為後援義工。（受訪者提供）

兩年前獲邀加入義工隊伍

在港擔任狗義工多年的Natalie，2017年首次參與營救狗肉節的狗隻。她指早在2016年已有此念頭，可惜當時未有途徑加入；至翌年，她受到一名德國鄰居邀請，加入救狗團隊，擔任翻譯及後援義工，直至現時。兩年來，她多次往來位於東莞的收容所，負責照顧獲救狗狗。她接觸的狗主要來自正駛往玉林的貨車，內地義工們會於前線攔截貨車，然後再將狗狗轉送到不同狗場接受照顧。

2017年，她受到一名德國鄰居邀請，加入救狗團隊，擔任翻譯及後援義工（受訪者提供）

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揭難覓領養者真正原因

除了暫時照顧狗狗起居，Natalie最主要的任務是為牠們尋找外國領養者，並為牠們辦妥出境手續。在Natalie照顧過的數百隻狗中，至今只有數十隻成功抵達外國，展開新生活。面對如此低的比率，她長嘆一聲解釋道：「好多狗狗經歷創傷後，都會變得好怕人，根本唔啱出領養。同埋要將佢哋送去外國都唔簡單，但內地又搵唔到領養者。」

Natalie指獲救的狗狗均滿身傷痕：「佢哋成身皮膚都爛晒，應該被鐵籠刮親，加上貨車上衛生環境太差，難免有皮膚病。」她更透露，部分險被屠宰的狗狗本是寵物：「佢哋條頸有好靚嘅頸圈，應該係本身有主人。」然而，因內地並無晶片制度，Natalie表示從未有狗狗成功與飼主團聚。

Natalie曾目睹有獲救狗狗因患上狗瘟，對周遭環境失去反應，不吃不喝。（受訪者提供）（圖片非涉事狗狗）

睹獲救狗被病魔纏身

「最心痛係咁好彩救到出嚟，但係就過唔到呢關。」Natalie語帶哀傷說，過半獲救狗狗患有狗瘟及腸熱等疾病，約有四分一最終病逝。

照顧過數以百計的狗狗，當中有些個案令Natalie畢生難忘：「好記得有一隻狗有狗瘟，變到完全無反應，好似同個世界隔絕咗咁，連嘢都唔食。望住佢真係好心酸。」她嘗試用惹味食物吸引狗狗進食，但後者仍無動於衷，彷彿瀕死般。

因工作關係，她無法長期留在東莞，她憶述當時心情忐忑：「諗緊下次翻嚟唔知仲見唔到佢。」幸好，該狗狗在半個月後奇蹟康復，終令她放下連日來的心頭大石。

自發成為狗義工看似簡單，但背後賠上的精神、時間、金錢，絕非從未參與的人可想像。但在Natalie及其他義工眼中，只要能看到狗狗們再次展露笑容，一切付出也值回票價。

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