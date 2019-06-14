【貓與BB】失聰白喵保護BB超盡責　爸爸欲抱兒子竟被狠瞪：無奈

雖有部分養寵物的家庭因誤信流言，在小孩出生前將家中毛孩送走；但仍然有不少家庭選擇對毛孩不離不棄，讓牠們陪伴小孩成長。 台灣一隻貓咪從小與小主人一同長大，無時無刻也守候在側；就連其飼主想抱起小主人時，也會被牠狠狠地瞪著，令飼主哭笑不得。

貓咪「白白」比小主人「昊昊」年長一歲，二人從小一起長大。身為姊姊的「白白」是位盡責的保姆，主動肩負起保護弟弟的責任。但牠的「貼身保護」卻令其飼主感無奈又好笑，就連飼主想抱起弟弟時也被牠怒目而視。

飼主想抱起小主人時，「白白」便狠狠地瞪著飼主。（Facebook@還沒想好名字的貓社團）

從相片中可見，「白白」躺在「昊昊」旁邊，一臉不滿地回頭看著飼主，阻止他抱起「昊昊」。飼主只得無奈地表示：「好像孩子是牠生的一樣……」飼主透露他們經常形影不離：「誰都不能少了彼此」。向來不太喜歡被摸的「白白」，卻允許「昊昊」擁有特權，不管他怎樣模都不會避開。

飼主透露他們經常形影不離：「誰都不能少了彼此」。（Facebook@還沒想好名字的貓社團）

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母愛氾濫的「白白」現時擁有一生雪白毛髮，狀甚可愛，絕對看不出牠曾流落街頭及被虐待。「白白」的飼主當時在因緣際會下救起牠，發現牠完全失聰，遂決定帶牠回家，為牠的貓生翻開新的一頁。