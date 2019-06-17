如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 要替狗狗拍照，實在不是一件容易的事，如果是要替4隻柴柴合照的話，相信更是困難重重。近日網上便有一張4隻柴犬，神同步的扭頭合照，引起網民關注。因為4隻柴柴相當合拍，齊齊將頭扭轉，專注看後方的事物，而主人也捕捉了這一刻的畫面。網民都指4柴果然是一家人，做什麼事都如此齊心。

「現在流行不看鏡頭的照片了嗎？！」主人無奈地留下這樣的標題。（facebook柴犬《Mikasa》一家の日常。）

這張相片來自Facebook專頁「柴犬《Mikasa》一家の日常。」裏，據悉地點是台北的北投。當時寵主正想為家裏幾隻柴犬們拍照留念，怎料4隻柴犬卻十分合拍地同時扭頭望後右後方，結果出來的照片便變成這樣。

我們都是一家人，一起合照最開心。（facebook柴犬《Mikasa》一家の日常。）

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黑柴媽媽與3兄妹

這4隻柴柴，分別是6歲的黑柴媽媽Mikasa，以及2歲多的3兄妹。大哥哥是Kayobic，二妹是Hanako，小弟弟是Kuma。4隻柴犬都是一家人，所以許多時動作都十分配合，吃喝玩樂都在一起，而在睡覺時也黏得緊緊的。

一副滿心期待的樣子，是用餐時間？（facebook柴犬《Mikasa》一家の日常。）

至於如何拍到這張扭頭向後的照片呢？寵主表示，其實在拍照時，剛好有狗狗在後方叫了一聲，柴柴們出於好奇，便扭頭察看，於是便捕捉到這有趣的畫面。而事實上，這幾隻柴柴十分合拍，許多時拍照都會望著鏡頭，而同時把頭扭向後方，也曾出現過呢！

一家人的睡姿也是一樣。（facebook柴犬《Mikasa》一家の日常。）

網民們看到這有趣照片，紛紛留言「有美女嗎？」、「可以去當兵了」、「彭于晏在那」、「後面一定有吃的」、「太可愛了啦」、「好合拍，一齊真不易」、「要補抓這畫面太難了」。

柴柴們在認真看什麼？原來奴才在安裝監視器，要窺探我們在家中的一舉一動。（facebook柴犬《Mikasa》一家の日常。）

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