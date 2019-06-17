勿衝馬路！媽命令3狗坐下　旁邊突現「黑頭髮」全場爆笑

每當帶同狗狗橫過馬路時，不少狗祝也會叫愛犬坐下，等候可過路的綠燈。台灣一名飼主日前正遇上這情況，然而，她的年幼兒子卻做出意想不到的舉動，令她感無奈又好笑。

台灣一名飼主日前（15日）帶著愛犬及兒子散步，在過馬路時命令狗狗們坐下，靜候綠燈。誰料她的年幼兒子竟一同坐下，畫面逗趣。女飼主拍下當時畫面，並分享到Facebook群組「有點毛毛的」，吸引逾千網民讚好。

女飼主拍下當時畫面，並分享到Facebook群組。（Facebook@牛乳茶）

居於台北市的女主人飼養了3隻唐狗，分別名為「來福」、「牛牛」及「茶茶」。她婚後搬進丈夫家，但因夫家不准養狗，她無奈之下只得把愛犬們留在娘家，每周帶同兒子探望愛犬。正因平日無法見面，3隻狗狗每次見到小主人時，均會格外熱情興奮，而小主人也相當享受其中。

前天，女飼主帶同兒子及3隻愛犬外出散步。（Facebook@牛乳茶）

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早前，女主人帶同兒子及3隻愛犬外出散步。他們一行人在馬路前停下，飼主對著狗狗喊：「統統坐下」。豈料，飼主兒子也順勢一同坐下，令飼主無奈道：「這...也不能說誰錯...」

女主人解釋，兒子正處於成長階段，習慣模仿身邊人舉動，並補充道：「希望大家能瞭解寵物對小孩的成長是正向的。」她續指，明年將與丈夫遷出夫家，屆時將把愛犬們接回家。