【貓雙胞胎】玳瑁貓驚見無血緣兄弟　用暴力方式打招呼

人有相似，物有相同。早前台灣一隻玳瑁貓就意外碰上了「失散的雙胞胎」，兩隻貓貓的毛色及樣貌近乎一樣，就連動作神情也充滿默契，被網民謔稱牠們是「複製貼上」的一對。

事件中的主角為玳瑁貓「帽帽」，長期駐守在其飼主Mita於台灣苗栗縣開設的寵物美容店中。日前，一位客人帶著玳瑁貓「姆瑪」前來美容，Mita赫然發現這隻貓貓的樣貌竟與「帽帽」如出一轍，甚為驚喜。

「帽帽」（右）和「姆瑪」長得非常相似。（Facebook@Q家族）

Mita當下心情雀躍，憶述當時情況：「所有同事都認不出來，越看越覺得像，根本是神複製！」她用雙手分別一把抱起兩隻貓貓，後者瞬即擺出一副訝異的表情，就連肢體動作也大同小異，彷彿雙胞胎般心有靈犀。然而，下一刻「帽帽」卻突然揮拳，而「姆瑪」則立即仰後，非常有默契。

「帽帽」突然揮拳，而「姆瑪」則立即仰後，非常有默契。（Facebook@Q家族）

▼▼▼點擊相片看「帽帽」由紙片貓變身圓潤主子的經過▼▼▼

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如今身形圓潤的「帽帽」原來也曾有不堪回首的過去，當時牠瘦如紙片，與其他流浪貓一同住在Mita店內。後來，其他貓均成功尋得領養者，唯獨牠無人問津，Mita遂決定收養牠。雖然「帽帽」喜歡親人及狗隻，卻意外地不太親近同類。

兩貓合照被分享至網上後，網民笑言牠們就像是「複製貼上」般驚人地相似。但也有眼尖的網民發掘出辨別牠們的方法，指出「帽帽」的頭上多了一撮金色的毛，成功區分牠們。

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