【貓絕育】義工替校園貓絕育　受大媽阻撓　只因一個離譜原因

貓咪可愛的萌樣，誰都希望有多親近的機會。但除了去摸摸貓咪外，你有沒有想過要為牠們盡責任呢？ 重慶工商大學裏便有不少流浪貓咪，一班學生自發替救起的貓咪絕育，並替牠們找領養家庭，這舉動卻經常被阻攔，而原因也是極荒謬。

校園流浪貓如不加以管束的話，很可能會大量繁殖。（梨視頻）

不少學校裏都有校園流浪貓，而重慶工商大學也不例外。為了令校園流浪貓生活得更好，學生們自發組織「疫苗計劃」，希望替流浪貓咪注射疫苗，並為健康母貓進行絕育並找家庭。

貓咪真的可愛，大家都希望可以摸摸牠們。（梨視頻）

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據悉在重慶工商大學北區的流浪貓，現時約有10多隻，如果放任不管的話，1年後貓咪數量便可能增至20多隻。因此，學生們組織起來，希望為流浪貓進行疫苗與絕育，然後再找合適的領養人。獸醫也表示，學生這樣做是有效控制流浪貓繁殖的正確方法，也能改善流浪貓的生活水平。

大媽怕失去摸貓機會

不過，義工們表示，他們在替貓咪絕育時，便曾遇到阻攔。有大媽指她們希望在閒暇時可以來摸貓咪，如果貓咪絕育後便被送到領養家庭，便沒機會與貓咪多多親近。另外，也有人認為替貓咪絕育太殘忍，也剥奪了牠們的生育權利。

學生們的愛心，不能只停留在餵飼貓咪。（梨視頻）

義工小唐表示，他們替貓咪注射疫苗及絕育，是希望貓咪有更好的生活「同學們不能只有愛心，沒有責任心」，要為貓咪更長遠的將來作好打算。大家都是有愛心的人，更應為流浪貓長遠福祉著想。「大家的心願，都是希望能為流浪貓咪提供一個遮風避雨的地方。」