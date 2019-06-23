【失散狗】被偷狗與主人失散兩年　奇蹟重逢：我好想你

有人說狗狗很重情義，甚至有些狗狗一生只會接受一個主人，一輩子也不會忘記。 近日在烏克蘭，便上演了一幕人狗重逢的感人畫面。狗狗在2年前被人從院子裏偷去，然後一直沒有音訊。但近日在收容所的facebook資訊裏，居然出現了狗狗的消息。最終人狗見面，那感動的重遇，令網民也淚崩。

主人我很想你。（facebook@МКП "Щасливі тварини"）

這段溫馨感人的重逢畫面，來自烏克蘭的動物收容所МКП "Щасливі тварини。據悉他們最近在街上遇到一隻藍眼睛的狗狗，牠骨瘦嶙峋，毛髮凌亂，顯然已流浪了一段日子。但經收容所照顧後，牠身體已無大礙，可以找合適家庭領養回家。

很感人的一瞬，狗狗真的很掛念主人。（facebook@МКП "Щасливі тварини"）

於是收容所將狗狗的資料與相片，發放到fb裏，希望有合適家庭主動聯絡。而相當幸運地，狗狗領養資訊在網上不斷被轉載，照片也被原主人看到。她覺得照片中的狗狗，與她兩年前走丟的狗狗很像，於是隔天便急不及待的去到收容所相認 。

收容所見到狗狗時，牠極之瘦弱，可見流浪日子難以找到溫飽。（facebook@МКП "Щасливі тварини"）

全靠網民分享資訊

收容所職員拍下了這段人狗重逢的影片，狗狗在一瞬間，便認出是失散的主人。牠撲到主人懷裏拼命撒嬌，就像要向主人訴苦：「你怎麼現在才出現！」在場的人都被感動了，在茫茫人海裏也能重逢，實在很不容易。收容所也分享了這段窩心的影片，並表示「感謝大家將我們的訊息分享開去，全靠你們這隻狗狗才能找回原主人。」

狗狗你要幸福呀！你的主人找你也很苦。（facebook@МКП "Щасливі тварини"）

【在日本也有一段人狗重逢的故事，主人與狗狗失散8年，重逢時不禁淚如雨下。】

因地震而與狗狗走散，估不到8年後可重聚。（犬猫みなしご救援隊）

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