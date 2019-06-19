琉球皇照顧浪貓新妹妹　貓糧被搶也不發怒

所謂緣份天注定，有時候不是刻意安排，卻因機緣巧合令命運相連。 大家所認識的網紅貓咪琉球皇Oki，近日多了一個新妹妹Nala。據Oki的主人Jeffrey表示，一直都有想過要為Oki找個伴，最近更付諸實行。這妹妹也是一隻流浪貓咪，在一個偶然機會被接回家。現在Oki已接受了妹妹，就連自己的貓糧被搶也不發怒，真的很有大將之風。

網紅貓咪琉球皇Oki，雖然牠曾經是一隻在沖繩流浪的瘦弱小貓。但在緣份的安排，令牠找到了主人Jeffrey，並成功領養來到香港。不經不覺，琉球皇來港已3年了，Jeffrey日在Facebook專頁「天下貓貓一樣貓群組」裏公布了一個好消息，就是琉球皇Oki當了大哥哥，而新來的妹妹Nala，也是一隻流浪貓咪。

琉球皇Oki的主人，在Facebook裏公布了Oki有新妹妹這好消息。（facebook截圖）

Jeffrey表示自從將Oki接回家後，已從對動物沒有特別感覺，變成一個「以貓為先的超級貓奴」。看著Oki健康成長，便很想為牠找個伴。不過，由於觀察到Oki在接觸其他貓咪時，都顯得「異常抗拒」，因此遲遲未有作出積極的安排。

短時間內，Oki已接受新妹妹Nala，與牠和平共處。（facebook@琉球皇Oki）

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一切隨緣吧！

命運的安排是很奇妙的，雖然Jeffrey沒有特別去找合適的貓咪，上天卻讓他們遇到了一隻流浪貓咪。「在上個月，我們居住的地方突然發生了兩三宗的失貓事件，貓主在Facebook群組裏呼籲，希望大家如果在區內有見到貓咪或有任何相關消息，馬上聯絡。」

巧合地，Jeffrey便遇到一隻貓咪在住所附近流連：「直覺便認為那就是其中走失的一隻貓咪。」所以便聯同義工，嘗試用誘捕籠將貓咪捉起來。

前幾天已安排替Nala做絕育手術，希望牠能健康成長。（facebook@琉球皇Oki）

幾經辛苦，浪貓終於被捉到，但令人始料不及的，這貓咪竟然不是區裏的失貓，「牠」看來真的是一隻流浪貓咪。Jeffrey只好安排暫時把這浪貓寄托在義工的貓舍內。經細心考慮後，最終決定要把這隻巧遇的浪貓領養回家。事實證明，這浪貓和Oki頗夾。「我們亦把貓咪取名為Nala，因為第一眼見到她的時候，已經覺得她很像《獅子王》裏面的角色Nala。」

兄弟對談中。（facebook@琉球皇Oki）

由Nala第一天到家，Oki 已經對她充滿好奇。我們一直也有跟Oki解釋Nala 的來歷。其實就和Oki一樣，曾經都是流浪街頭，無家可歸的小浪浪，不過現在都找到家了。我們亦經常跟Oki說，妹妹的到來，不會令他現在擁有的被分薄。我們覺得Oki是聽得懂的。 Jeffrey

時間過得很快，Nala已和Oki一起生活了個多月。Oki似乎已接受了自己身為大哥哥的身份，縱然看到妹妹Nala吃了自己的貓糧，也沒有攻擊或不滿。而Jeffrey更認為「雖然牠們倆來自完全不同的地方，沒有半點的血緣關係，可能就是緣份的安排，命中注定他們就是兄妹，有一天來到我們這個家一同生活。」

大家早晨，我是Nala。（facebook@琉球皇Oki）

Jeffrey表示，希望更多人支持以領養代替購買，並尊重生命，愛護浪浪。「因為領養的價值真的遠比購買寵物來得難能可貴，得到的滿足亦實非筆墨能以形容。」想看到琉球皇Oki和Nala的近況，記得追蹤牠們的FB。

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