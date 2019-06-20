【救狗】黑汪被綁路軌　車長九秒九急煞　結局...

實在沒法相信人類竟會做出如此殘忍的事！ 近日在智利一個小鎮，有火車司機留意到有小狗被綁在路軌旁，並發出驚恐的叫聲，於是將火車急煞停，並把綁著的繩解開。雖然沒法得知是誰作出如此行為，但網民一致譴責這是虐待極殘忍，一定要將犯事人繩之於法。

小狗被綁在火車軌旁，生命危在旦夕。（facebook@Andres Fabricio Argandoña Tapia）

事件發生在智利小鎮Llay-Llay，一條火車路軌旁。當時火車司機留意到在前方，有隻狗狗不斷吠叫與走動。由於狗狗就在路軌邊，擔心火車會撞到狗狗，於是司機急急煞停火車，並下車了解情況。

【點擊圖片放大了解，看火車司機如何在千鈞一髮下，急煞車救出了小黑狗】

火車司機留意到前方有小狗在走動，於是預早煞車並了解情況。（facebook@Andres Fabricio Argandoña Tapia）

煞停火車下來時，司機看到狗狗情況，已不禁怒斥：「怎可以作出如此殘忍的行為，是誰把小狗綁到路軌旁的！」從影片中也可看到，一隻小黑狗正徬徨不安地吠叫，並且不停走動，牠沒法掙脫鏈子，因此只能不斷吠叫。

據當地傳媒報道，火車司機在解開綁著小黑狗的鏈子後，小狗已匆匆離開。而Llay-Llay的市長Edgardo Gonzalez，在得悉事件後，已與警方展開調查，會對綁狗的人提出動物虐待的刑事訴訟。市長表示：「實在沒法相信會有人作出這種冷血行為，我們強烈譴責所有虐待動物的行為。在此十分感激火車司機無私地拯救生命的行為。如果大家有狗狗的消息，可聯絡我們。我們希望狗狗得到適切治療，以及一個永遠的家。」

鏈子牢牢綁著小狗，牠根本沒法逃脫。（facebook@Andres Fabricio Argandoña Tapia）

事件雖然在智利發生，但世界各地愛護動物的人，都留言嘉許救狗的火車司機。

來自阿根廷的網民：「感謝你的行動，在此我祝福你」、西班牙網民「這個世界需要像你這樣的人，感謝你感了小狗」、倫敦網民：「一千次謝謝，給你一個擁抱」、非洲安哥拉的網民：「你是一個英雄，願主祝福你」。其他網民也紛紛留言：「一定要捉到綁狗的人，將他繩之於法」、「為人類作出如此行為感到羞愧」、「那個混蛋沒資格做人」。

【早前也有一宗相類似新聞，幸好司機有留意到並停車將狗狗救起，更將牠收養回家呢！】

小狗看見Jared時搖擺尾巴示好。（Jared_Twedell）

JW王灝兒首次擔任大專聯校歌唱比賽星級導師及決賽嘉賓，賽前教授學生擺脫「發台瘟」秘技。6.26晚旺角麥花臣，約定您！一同見證大專歌王誕生！