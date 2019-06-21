【玉林狗肉節】全球動保組織三大手段阻止狗肉節　藝人發聲齊支持

按照傳統習俗，廣西省玉林市會於夏至即今日（6月21日）舉行一年一度的狗肉節。根據國際人道對待動物協會（Humane Society International）統計，內地每年約有1,000萬犬隻被屠宰食用。 「狗肉節」引起內地及國際多個動保團體的關注，他們多年來透過不同手段試圖阻止狗肉節，大致可分為三方面，包括於內地展開救狗行動、向玉林當局施加壓力，以及宣傳教育及聯署行動，當中更邀請了知名藝人、電影紅星拍攝影片呼籲人民拒食狗肉。

商販會拾獲流浪動物或盜竊寵物，並且將牠們毆打致死售賣，部分狗隻仍圍着狗圈。（資料圖片）

領養獲救犬隻

國際人道對待動物協會（Humane Society International）過去一直致力於打擊狗肉貿易，協會曾多次破獲狗肉屠宰場，親力親為救出大批狗隻，並為牠們安排領養。日前，便協助內地義工救出62隻為玉林狗肉節準備的犬隻。

根據內地農業部規定，狗肉販賣者需要為每隻動物提供衛生檢疫證明，而絕大部分狗隻都沒有相關證明，由於內地並沒有禁止食狗肉，動保團體只能向運送狗隻的車輛下手，於是我們經常能看見攔車救狗的新聞。

另外，不少內地義工透過「購買」來救助準備被屠宰的犬隻。最為人熟識的是四川廣元人杜玉鳳，她曾變賣手上54個物業，把金錢花費於拯救逾過萬隻被困於屠宰場的狗狗隻上。

香港也曾有聲援反對狗肉節的遊行。（資料圖片）

網上聯署抗議

數年來，不少國際動物保護機構及網民均曾發起網上聯署，如「國際人道協會」（Humane Society International）及「 多多動物權益組織」（Duo Duo Animal Welfare Project）。後者於5年前發起聯署，至今已有逾350萬名網民參與。

眾藝人在微博轉發取消6.21狗肉節的圖片。（微博圖片：楊冪）

藝人發聲支持

法國動物保護協會Stéphane Lamart於今年5月29日，聯同喜劇演員Jean-Marie Bigard，及一眾反對狗肉節的市民遊行抗議，並向中國駐法國大使館遞交一份166,000人聯署的請願書，希望取消玉林狗肉節。

過去曾經有不少動保團體聯同藝人、影星作出行動，2015年「動物希望及健康基金會」（The Animal Hope & WellnessFoundation），邀請多位荷里活影星合攝短片，呼籲停辦狗肉節，當中包括Matt Damon、Joaquin Phoenix、Kate Mara及Rooney Mara等等，Maggie Q更於片中哀痛落淚。

早在2014年，已經有藝人響應取消狗肉節的行動，並透過轉發寫有「取消6.21狗肉節，請不要吃我們，我們是人類的朋友」字樣的狗圖片，聲援取消狗肉節，不少城中知名的藝人都有轉發帖文，如：蔡卓妍、江美儀、阮小儀、佘詩曼、舒淇、馮德倫、莫文蔚等等，希望透過藝人的力量，阻止狗肉節。內地知名的藝人亦有響應這個活動，當中包括趙薇、楊冪、孫儷、何潤東、馮紹峰等等。雖然以上言論受到部份內地網民批評，但仍有獲不少開明的網民支持。

▼▼▼點擊圖片放大看，藝人曾聲援叫停狗肉節的宣言！▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

經過動物團體多年的努力，玉林政府於2017年，嘗試禁止出售狗肉。然而，在當地狗肉販商的壓力下，最後由全面禁止改為限量供應，仍然有無數黑市屠宰場在暗中運作。