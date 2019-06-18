【玉林狗肉節】62狗從屠場逃出生天　部分懷疑屬被拐寵物狗

本周五（6月21日）是一年一度的玉林狗肉節，每年都有無數的狗隻被送到當地的屠宰場，供給當地人民食用。 內地有動保人士，於早前（6月12日）搗破一個狗肉屠宰場，在場內救出62隻狗，當中部分是狗肉供應商拐回來的寵物狗。

動保人士在內地破獲狗肉屠宰場。（Humane Society International圖片）

內地動保人士在上星期（6月12日）搗破一個狗肉屠宰場，救獲62隻狗。部分狗隻戴著頸圈，懷疑是被盜的寵物狗，牠們大部分均情緒不穩，極度驚慌，且身體狀況欠佳。這批狗隻已即時送到臨時收容所作緊急護理，當牠們身體情況穩定後，將會送到全國各地的收容中心，讓人們領養。

▼▼▼62隻小狗被困於環境惡劣的屠宰場，點撃圖片看拯救過程。▼▼▼

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▼▼▼62隻小狗被困於環境惡劣的屠宰場，點撃影片看拯救過程。▼▼▼

每年夏至，玉林都有成千上萬的狗被剝皮屠宰，成為火鍋的料理。據指，吃狗肉在內地廣西省已經有數百年歷史，直至近年隨著玉林政府推動旅遊業，這個文化才被揭露於人前。據稱，當地在動保團體的壓力下，已經停止慶祝狗肉節，不過狗肉供應商仍然繼續販賣狗肉，讓當地居民在夏至能夠吃到狗肉。

美國動保團體Humane Society International (HSI)，過往一直跟進玉林狗肉節的狀況，早前更發佈一段有關狗肉屠宰場的片段，有數十隻犬隻被困在擠迫的生鏽的鐵籠裡。內地動保人士韋先生指出，「當我們到達那裡時，屠宰場內的氣溫非常炎熱。狗狗氣喘如牛、疲憊不堪。」

狗肉場外有煮食工具，相信是烹煮狗隻用。（Humane Society International圖片）

臨近玉林狗肉節，狗肉販賣商、屠宰場都處於高度戒備狀態，「我們希望世界看到內地狗肉貿易的恐怖，當中情況最嚴重的是玉林狗肉節，希望各地的動物愛好者，都能站出來抵制這種殘酷行為。」

HSI過去曾破獲多個狗肉屠宰場，並為狗隻尋找合適的海外家庭作收養，發言人指出，「我們敦促內地政府表明，不會繼續容忍這種狗肉貿易，結束殘忍的狗肉和貓肉貿易。」

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