【玉林狗肉節】極諷刺！玉林血腥屠狗　搜救犬為救人累倒地上

這是一件極為諷刺的事，這邊廂有人吃狗肉，另一邊廂狗狗卻為人類盡心盡力地工作。 玉林狗肉節今天（6月21日）如期展開，當地民眾吃狗肉並表示要保留傳統。但大家有沒有注意到，四川不久前才發生地震，當時多隻搜救犬通宵工作，最終累倒地上。狗狗為人類付出了這麼多，但人類卻忍心地去吃牠們的同類。

搜救犬為人類工作而累倒地上，看到這相片的人都很心痛。（微博@封面新聞）

6月17日晚上十時許，四川發生了5.8級地震，宜賓市被破壞嚴重，許多房屋倒塌，更有不少人被困。當時拯救隊便帶著2隻搜救犬到場，希望能盡快救出災民。影片中，搜救隊人員表示，在一般情況下，搜救人員只能目測檢視有沒有傷者被困，當遇到狹小空間時，若冒然闖入會非常危險。這時借用搜救犬靈巧的身軀，以及敏銳的嗅覺，能更有效判斷出附近有沒有遇難者或傷者。

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這次在宜賓工作的搜救犬，是大懵和巴庫。（微博@封面新聞）

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救援人員表示，2隻搜救犬連續工作了32小時，搜查了超過200間房屋，救出了十多名受傷被困的人，任勞任怨地與救援隊人員一起工作。到工作完成後，才與救援人員一起放鬆休息，救援人員指：「看到牠們疲憊的身影真的很心疼」。

【點擊圖片看玉林狗肉節時，狗狗被送往屠場前的慘況】

狗肉節期間，一車車的狗狗，將被送往屠宰場。（微博）

當網民不斷留言說「犬是好朋友，大家要文名養狗」、「小狗是英雄狗」、「向這些狗英雄致敬」、「辛苦了，戰友」。但同一時間，廣西的玉林狗肉節在今天（6月21日）展開，預計有數萬隻狗狗，會在這段期間被吃掉。有不少人正大快朵頤，將狗狗烹煮起來食用，這是否相當諷刺？

在網民大讚狗狗英勇的同時，也有人留言表示對吃狗肉的人的不滿。雖然說吃狗肉是個人的事，但不少網民表示，「被吃的狗大多是來歷不明，也有案例顯示狗隻是寵物犬，是偷回來的」、「狗狗屠宰前被困在極為惡劣的環境，令牠們恐懼徬徨」難道這些行為，就是我們對待戰友的方法？

【點擊圖片看內地網民為反對吃狗肉而製作的宣傳單張】

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