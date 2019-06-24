【貓美容】爸一句說話　害高貴黑貓變「手風琴」

每年夏天也是寵物們轉換造型的最佳時機，只要稍稍修剪牠們身上茂密的毛髮，便可以為牠們設計煥然一新的形象。日前，美國一隻外型可愛的黑貓被帶往修毛，結果卻換上一身「手風琴」般的爆笑造型，原來全因飼主一句──「想讓牠有老虎般的斑紋。」

這隻名叫Oliver的貓貓原本擁有一身貴氣的毛髮，與主人Caitlin Christine一同居於美國洛杉磯。Caitlin的父親早前帶Oliver到美容店修毛，但因與美容師溝通不足，最後令Oliver的毛髮被剪成「一圈一圈」，彷如「手風琴」般，讓人不忍直視。

Oliver的毛髮被剪成「一圈一圈」，彷如「手風琴」般。（Instagram@ollietheslinkycat）

「意外」發生於約兩周前，Oliver在苦苦輪候了兩個月後，終於能前往預約好的美容院修剪毛髮。飼主Caitlin的父親將Oliver交給美容師，並只留下了一句指引：「我想讓牠有老虎般的斑紋，你可以隨意發揮。」其後，美容師發揮創意，為Oliver換上一身「手風琴」造型。

Oliver原本擁有一身貴氣的毛髮，外表非常討人喜愛。（Instagram@ollietheslinkycat）

▼▼▼點擊相片看Oliver家人的反應及其獨一無二的新造型▼▼▼

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Caitlin的母親看見愛貓的新造型後，不禁大發雷霆，向Caitlin抱怨道：「我要殺了你父親！我完全無法直視Oliver…牠現時的造型非常可笑！！」

Caitlin將事件分享至網上後，瞬即成為網民熱話，吸引近40萬人讚好及逾10萬人轉發。Caitlin更特地為Oliver開設Instagram帳戶，好讓網民可隨時得知牠的最新消息。

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