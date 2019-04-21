雪橇慘被剃光毛　主人貼崩壞照片　大批苦主表示有同樣慘痛經歷

上月底，美國一名寵主帶愛犬到美容店剪毛，然而美容師卻把狗狗身上毛髮剃光，令她大感意外。她在Twitter發帖訴苦，意外地有大批感同身受的苦主，紛紛張貼出家中愛寵被美容師剃光毛的相片。

4歲的雪橇犬Jojo被美容師剃光毛髮。（Twitter@hannahgomez44）

美國德州居民Hannah Gomez發現家中的4歲雪橇犬Jojo因毛髮過長經常掉毛，於是在上月底帶牠外出剪毛。她原本只想把Jojo的毛髮剪短，減輕其掉毛的情況。然而，美容師在她不注意的情況下將Jojo的毛髮剃光，只留下牠頭部及尾巴的毛髮。Hannah Gomez看見Jojo的新髮型後感震驚。

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她指Jojo的心情似乎絲毫沒有受影響，但她卻因此感到失落。其後，她在Twitter發文訴苦，豈料惹來極大迴響，至今已有近20萬人讚好及4萬多人轉發。除此之外，這則帖文也獲不少「苦主」力撐，指其愛寵也曾被胡亂剃毛，「苦主」們更分享愛寵剪毛後的崩壞照片。

這則帖文也引出不少「苦主」指其愛寵也曾被胡亂剃毛，並分享愛寵剪毛後的崩壞照片。（Twitter@EduTensei1998）

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雖然有不少網民留言力撐，但也有人批評Hannah沒有盡狗主責任，疏忽照顧Jojo導致事件發生，指責她不應把此事分享到網上炫耀。Hannah隨即回應批評，表示發文並非出於炫耀心態，亦沒打算推卸過錯，只是想在Twitter抒發個人情緒及經歷。