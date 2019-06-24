【老虎狗】畢業生爭與校園狗合照　下秒畢業證書留咬痕

盛夏是畢業的季節，不少大學已舉行了畢業典禮，並頒發畢業證書予各畢業生。但美國一所大學的的畢業生，卻收到很獨特的畢業證書，因為證書是給校園狗加持過，並留下了深刻的咬痕！

Tarzán：有沒有人想要我的祝福呢？（Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez）

上星期五（6月21日），是美國領土波多黎各Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez舉行畢業禮的日子，而Cristina Ruiz便是其中一名畢業生，她在這裏辛勤了4年，就是期待畢業這天。

Ruiz與校園狗Tarzán合照時，卻出現了突發事件。（facebook@Enrique Ruiz Almodóvar）

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校園狗亂入

在畢業典禮上，學生們興高采烈地一起拍照留念，但這時突然發生了一件令學生難以忘懷的可愛小插曲。被視為校園吉祥物的校園狗Tarzán來到大家跟著，並狠狠地咬著其中一位畢業生的證書不肯放口。

【點擊圖片，放大看校園狗Tarzán，在畢業裏如何與學生互動】

Tarzán：今天我不是主角嗎？（facebook@Enrique Ruiz Almodóvar）

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事件發生得很突然，也沒有先兆。當畢業生Ruiz蹲下來與校園狗Tarzán合照時，Tarzán突然轉頭便往畢業證書上狠咬，並且留下了兩個大洞在證書上，彷彿要讓畢業生好好記著牠：「大家畢業了也別忘了我！這是我特別留給大家的印記！」

Tarzán盯著畢業證書，難道牠又想咬了？（facebook@Enrique Ruiz Almodóvar）

另一位受到Tarzán祝福的學生。（facebook@Enrique Ruiz Almodóvar）

Ruiz沒有因為畢業證書，被校園狗Tarzán咬壞而感到不高興，她高興地說：「我姐姐也是這大學畢業的，但她的畢業證書沒有被Tarzán咬過。這根本就是被校園吉祥物加持過的證書，大家都很羨慕我！」

Tarzán是隻人見人愛的校園犬，甚至在大學的草地上，便有一座巨大的Tarzán雕像。就連大學介紹的短片，也有提及Tarzán！可見牠在學校裏有著舉足輕重的地位。網民看到Tarzán咬畢業證書的行為後，都說狗狗行為很窩心，是希望為畢業學生送上祝福。「這是得到校園吉祥物的加持！」、「牠要留下印記，這樣大家才會記著牠」、「根本是不捨得大家，所以才用這方法來表達」、「狗狗在送上祝福，這是愛呀！」

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