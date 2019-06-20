【虐狗】35度高溫困黑狗在露台　酷熱難耐鑽欄杆　半吊懸空慘死

所謂己所不欲勿施於人，怎能如此虐待小動物。 今晨有人發現有狗狗卡在欄杆中，近乎倒吊狀態，於是報警求助。警方與動保組織到場後，發現狗狗已無氣息。據悉是狗主將小黑狗困在陽台上，而且為狗狗戴上嘴套。黑狗酷熱難耐，便欲穿過欄杆逃生，最終半吊著卡在欄杆慘死。 目前警方已帶走狗主作進一步調查，而網民則在網上留言，要求有關當局嚴懲這狗主。

據悉狗主把小黑狗長期放養在陽台，但卻為小狗戴上口罩，令狗狗沒法吠叫，呼吸也更困難。（facebook@嘉義市動物守護協會）

台灣嘉義今晨有網民發現，對面屋的3樓陽台，有隻倒吊著的狗狗，於是報警求助。據悉，這狗狗小黑在陽台上已不止一兩天，但牠的主人一直沒有放牠進屋，任由牠曝曬。而且小黑還被戴上嘴套，令牠沒法吠叫，亦令呼吸更困難。

【注意相片可能會引起不安】

看到狗狗半倒吊的畫面，已令人感不安。（facebook@嘉義市動物守護協會）

警方與動保組織接報後，抵達現場時便看到1樓地上，有點點血跡。而走到3樓陽台時，發現小狗已沒有氣息。這幾天台灣天氣炎熱，氣溫高達攝氏35度，在曝曬下小狗的遺體已開始腫脹變硬，因此令救援時增添了困難。隨後「工作人員告訴牠，不要害怕，把身體放軟讓我們救牠脫困好不好？果然接下來就非常順利了...」現時警方已找到主人，正向狗主查問，以及了解狗狗過去的就醫記錄，蒐集相關物證。

警方已聯絡到事主，正在調查狗狗慘死的原因。（facebook@嘉義市動物守護協會）

據悉這是小狗的就診紀錄，狗狗在今年1月才認養。（facebook@嘉義市動物守護協會）

嘉義市動物守護協會將有關消息發放到facebook裏，希望更多人關注動物權益。現階段仍不知為何小狗主人要這樣虐待狗狗，有消息指，小狗長期被養在陽台，狗狗疑似不耐高溫，近日已不斷發出悲鳴聲。猜測狗狗想要逃出陽台，於是死命從欄杆縫隙中鑽出，但身子卻被卡著，最終身子半吊在欄杆上慘死。而1樓地面也有狗狗的一灘血跡，令人心酸。

網民得悉事件後，已忍耐不住，不斷留言咒罵。「太過分了！」、「為什麼要這樣待狗狗，心好痛」、「一定要嚴辦到底」、「天地不容」、「很難過，寵主為何這麼狠心，狗狗到底那裏做錯了」、「人渣！要把主人困在陽台曝曬」。

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