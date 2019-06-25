【琉球皇周記】本皇最愛台、日貓周邊用品店　御用品都從這裏來？

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Facebook專頁「琉球皇Oki」主人Jeffrey投稿，分享琉球皇最喜歡收到從這裏買來的貢品，分別是台中的日貓咪用品店，以及東京的貓咪服飾店。

我琉球皇經常會收到貢品，等我介紹下佢哋由邊到嚟。（facebook@琉球皇Oki）

講個秘密畀大家知，其實剷屎是從事運輸業的，因工作的關係，他經常要飛來飛去。（不在香港的時候，當然是由媽媽貼身照顧本喵喇）日本東京，台灣台中，他都會經常去，由於他實在太愛本喵的關係，每次出差時，也習慣會為本喵帶來一點手信。今天本喵就和各位分享兩個分別位於日本東京和台灣台中的貓奴好地方，好讓各位奴才下次出差時，也可以帶點特別的東西進貢家中主子。

【台中寵物好事多-貓貓店】台中的商店很好逛，感覺面積特別大，商品選擇也特別多。這家位於台中的寵物用品店，貓貓產品可算是包羅萬有（甚至有專屬貓貓的藥房），有很多香港從來沒有見過的，這裏都有賣，光是貓罐，選擇已經多得像嘆息牆一樣！ 還有用的、玩的，部分更是台灣製造的產品。而本喵最愛的、就是這裏有賣，日本出產的湯包，價錢也很化算啊，當然要大量入手喇！

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本皇最喜歡這些零食。（facebook@琉球皇Oki）

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【東京竹下通Pets Paradise Harajuku】有一直留意本喵的都應該知道本喵造型多多，是貓界的百變怪。其實本喵有很多服飾，也是在東京這家寵物用品店內入手的。 傳統夏祭衣服、日本和服、日本國家隊波衫、賀年衣服、迪士尼聯乘設計衣服，還有冬天貓窩，雖然售價比市面一般寵物用品店稍為貴了一點，但無論cutting ，設計、布料也很講究，都是日本設計，部分更是日本生產的。各位下次去東京shopping時，也可以去那邊逛逛，可能有意外收穫，帶一兩件特別可愛的給家中主子吧！

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琉球皇家裏許多周邊服飾，都是來自東京這寵物用品店。（facebook@琉球皇Oki）