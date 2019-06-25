【棄養】小狗連梳化電視被棄路旁　牠不敢覓食擔心主人回來找不到

可以不愛，但請別傷害。 美國近日出現一宗棄狗事件，擬似主人在搬家時，將小狗連同梳化與電視機一同棄置路旁。小狗一直不敢離開覓食，怕主人回來找不到，結果瘦得皮包骨。義工到場後，直斥是殘忍的棄狗行為。

小狗就這樣，坐在梳化椅上等主人回來接走牠。（facebook@Sharon Norton）

這宗棄狗事件，發生在美國密西西比州（Mississippi）的林肯縣（Lincoln County）。在星期一（6月24日）清晨，動物管制員Sharon Norton收到求助，指一條安靜的道路上有隻小狗急需救援，於是Sharon開車趕到現場。

【點擊圖片看小狗被棄後，如何守在梳化椅上等主人回來】

遠遠便看到，梳化椅上有一隻小狗坐著，旁邊還有一台棄置的電視機。（facebook@Sharon Norton）

當Sharon開車到達後，便看到一隻小狗正坐在梳化裏，牠身旁還有一台被棄置的電視機。小狗顯得很瘦弱，明顯在挨餓。Sharon相信小狗不願離開原地，牠一心相信主人會回來接牠走，於是沒有到處覓食。

Sharon在fb裏留言表示：「棄養小狗的人會有報應！」（facebook截圖）

「我猜測牠在這裏已差不多一星期，牠瘦得像皮包骨般。」Sharon相當氣憤地說。她趕緊拿出車裏的狗糧給小狗吃，牠吃得狼吞虎嚥，明顯已餓了很久。「當我把這小狗抱起，並放到卡車裏時，牠顯得很高興，我看到牠的尾巴在高興地搖擺著，牠知道這裏很安全。」

會有報應

小狗現在已注射疫苗，以及驅蟲，很快便會被送到收容中心，讓牠有新的家：「在我接觸到這麼多棄狗案例中，這不算最差的棄狗方式，但實在不能容忍。當你把狗狗接回家後，便應好好待牠到終老。我希望有人能告訴我這小狗和梳化椅的主人，他會有報應的！」

網民得悉事件後，紛紛留言表示忿怒。「說得好，會有報應，怎可以這樣待狗狗」、「小狗看起來很餓，遺棄牠的根本是人渣」、「實在是令人心碎的事件，幸好你救了牠一命」、「我討厭這棄狗的人，現在只希望小狗能盡快找到一個有愛心的家。」

【點擊圖片，看另一宗令人心碎的棄狗事件，為何人類會作出這麼殘忍的行為】

Snoop現在很高興，但牠曾遭前主人忍心拋棄。（RSPCA）

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