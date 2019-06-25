【領養貓狗】全港最大寵物企業擬停售貓狗　帶頭推動領養

本港最大的寵物用品企業──五方集團於上周一（17日）發聲明，表示從6月起停止出售貓狗，並計劃為流浪動物提供領養站，推廣「領養不購買」。五方集團旗下品牌包括Q-Pets及紅蘿蔔，在港共擁45間分店，業務包括出售寵物及寵物用品、寵物美容、寵物訓練等。

連鎖寵物用品店Q-Pets的母公司五方集團，上周一（17日）於官方Facebook帳戶宣布旗下品牌會於6月起停售貓狗，包括Q-Pets及紅蘿蔔各分店；並將陸續在門市及網上平台設「領養小站」，為流浪動物尋家，肩負企業責任。

五方集團於上周一（17日）發聲明，表示將停止出售貓狗。（Q-Pets）

除了停售貓狗外，五方集團亦稱將在門市播放宣傳領養片段，及待領養動物的資訊。同時，他們計劃在門市放置捐獻箱，讓市民可向各個愛護動物組織捐獻，但目前仍未公布具體安排。

五方集團為全港最大的寵物用品企業，旗下品牌包括Q-Pets及紅蘿蔔，共有45間分店，業務多元化，包括出售寵物及寵物用品、寵物訓練、寵物美容等。旗下寵物店遍布港九新界，所售動物並不限於貓狗，更包括兔子、倉鼠、龍貓等；然而，官方聲明中並未有提及出售非貓狗類小動物的安排。

連鎖寵物店Q-Pets所售的動物並不限於貓狗，更包括兔子、倉鼠、龍貓等。（Q-Pets）

非牟利獸醫服務協會對停售貓狗政策表示支持，並於官方Facebook帳戶發聲明，稱「希望會更多其他售賣動物的寵物店仿傚，最終實現全港『動物零買賣』」。

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