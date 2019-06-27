【領養貓狗】繼停售貓狗後　五方集團計劃停售倉鼠兔子

五方集團於上月中（17日）公布，旗下品牌如Q-Pets及紅蘿蔔會停止出售貓狗，並計劃設立「領養小站」，帶頭推廣「領養不購買」，獲得市民激讚。集團董事長葉沃達接受《香港01》訪問時表示，集團正計劃減少出售貓狗以外的動物，包括倉鼠、兔子等，惟暫未能透露具體時間表。五方集團指，停售計劃定必對生意做成影響，但認為是值得做的事。

上月中（17日），五方集團公布旗下寵物店於6月起停售貓狗，以邁向「貓狗零買賣」的目標。聲明中亦提到，旗下寵物店將陸續提供流浪動物領養站，肩負起企業社會責任。

五方集團公布指旗下寵物店會於6月起停售貓狗。（Q-Pets）

五方集團為本港最大的寵物用品企業，旗下品牌包括Q-Pets及紅蘿蔔，業務範圍包括出售小動物及寵物用品、寵物訓練、寵物美容等等。對於是次公告，一眾網民及動保機構均表示歡迎，包括非牟利獸醫服務協會（NPV）及愛協。愛協發言人補充指，希望有更多寵物店效法。

集團董事長葉沃達就聲明發表回覆，指集團一向也有停售貓狗的時間表，適逢近年流浪貓狗數字日益增加，而棄養個案也因欠法例規管而持續上升，遂決定於此時公布決定。他續指，希望借助集團的「龍頭」影響力，掀起領養風氣。

葉沃達回應指，集團亦有意完全停售小動物，惟目前仍在計劃當中。（Q-Pets）

7月有領養站

在停售貓狗的同時，集團亦會設立「領養小站」。他表示，暫時只考慮與動保機構合作，以舉辦領養日形式進行。他透露，第一次的領養日將與NPV協辦，於7月14及28日假旺角門市進行，即將展開有關宣傳工作。

另有坊間聲音指，希望五方集團也能停售貓狗以外的動物，如倉鼠、兔子等。葉沃達接受訪問時回應，集團有意完全停售小動物，惟目前仍在計劃當中，未能透露具體時間表。

五方集團發言人補充指，停售貓狗雖對營業額有一定影響，但拒絕透露具體金額。她重申，即使相關政策對生意有影響，五方集團仍認為值得推行。

▼▼▼▼早前荃灣亦有間良心寵物店宣揚「領養不棄養」▼▼▼▼