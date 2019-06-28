【領養狗】黑小狗眼神落寞失自信　全因牠被領養後的一段心酸經歷

領養不棄養，所以在領養小動物前，一定要深思熟慮，不應只因為小動物可愛而衝動將牠們帶回家。
近日在台中一家收容中心，發生一宗領養後又棄養事件。幼犬只被帶走9天，便又再回到收容中心。義工心疼地說：「這是人的問題不是狗狗！」
小狗這麼可愛，為何主人會狠心棄養。（facebook@台中寵物旅館 御毛屋寵物世界）
領養是對小動物一生一世的承諾，因為你的十數年，已是牠的一生，因此養小動物一定要考慮清楚。近日在facebook專頁「台中寵物旅館 御毛屋寵物世界」便發布了一段領養後被棄養的小狗影片，當中寫著「各位叔叔、伯伯、阿姨、哥哥、姊姊好：我被退養了……我很乖，我不會亂叫，不會亂大小便，我會當個好孩子，有人願意帶我回家嗎？」看了這段字句，已令人心酸。
小狗心底仍希望找到溫暖的家。（facebook@台中寵物旅館 御毛屋寵物世界）
心理陰影難以估計
據悉這隻混種小黑狗叫甜粿，是可愛安靜的小女生。在6月15日時，有人在收容中心把牠領養回家，小狗一心一意以為從此會有幸福的家。怎料只是9天，牠竟被主人退養。相信甜粿一定心中大惑不解，自己做錯了什麼令主人生氣？從牠缺乏自信的表現來看，心裏陰影恐怕難以消除。
狗狗非常乖巧，個性非常溫和穩定，退養是人的問題不是狗狗的問題。大小便會在室外，關著也不會亂叫，十分乖巧，讓人不捨的一隻狗狗。退回來以後變得沒有自信，看了真的很難過，給這乖狗一個家吧！
義工在網上發布了甜粿被棄養消息，網民都對狗狗遭遇感到不忿。（facebook@台中寵物旅館 御毛屋寵物世界）
網民得悉事件後，留言直斥領養者沒想清楚便把狗狗帶走，然後又送回收容中心，是不負責任的行為。「看那個委屈樣，大概在退養前有挨過揍，深怕隨時又要挨揍。沒有愛心耐心請不要折騰孩子」、「認養人真的很糟糕！做不到的承諾就不要認養」、「牠看起來不快樂」、「眼神好落寞」。
*最新消息指小狗已有人領養，正在辦理手續。希望這次牠能在新家快樂地過日子，並重拾自信快樂成長。
【點擊圖片細看故事，南韓有人不捨送走暫托狗，於是決心正式領養的故事】
南韓一個寄養家庭，由於極喜歡暫托狗狗，不忍將牠送走，於是辦理手續將狗狗正式領養。（Ann Hoang）