【領養狗】黑小狗眼神落寞失自信　全因牠被領養後的一段心酸經歷

領養不棄養，所以在領養小動物前，一定要深思熟慮，不應只因為小動物可愛而衝動將牠們帶回家。

近日在台中一家收容中心，發生一宗領養後又棄養事件。幼犬只被帶走9天，便又再回到收容中心。義工心疼地說：「這是人的問題不是狗狗！」