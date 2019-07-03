比特犬被無理杯葛　狗公園獨自傻笑　心痛飼主一句反擊

一名台灣飼主日前（1日）發文，指她所養的比特犬雖然性格友善，但仍經常遭到歧視，被其他飼主誤以為是惡犬，令她心痛不已。

台灣飼主Pei YU飼養了一頭棕色的比特犬，雖然個性溫柔，但卻因品種關係經常被誤會為惡犬，遭到其他飼主及狗狗杯葛。看到愛犬被排擠的她大感心痛，遂在Facebook群組「有點毛毛的」抒發心聲。

這頭比特犬雖然個性溫柔，但卻因品種關係經常被誤會為惡犬，遭到其他飼主及狗狗杯葛。（Facebook@有點毛毛的）

Pei YU指，她每次帶愛犬出門，也必定會按照台灣法例規定，為愛犬繫上不長於一米的狗繩，及戴上全包形的白鐵口罩。然而，只要她的愛犬一出現，狗公園的其他人便會一哄而散，甚至出言指責「會咬死人」或「憑甚麼出現」，道出比特犬被無理排斥的苦況。

她在貼文中留下一句有力的反駁：「不是每隻比特犬都是殺人犯」，並對愛犬被杯葛表示心痛。另外，她亦直言「飼主的教育很重要」，呼籲其他飼主不要再杯葛比特犬。

這隻比特犬每次出門時，均會戴上全包形的白鐵口罩。（Facebook@有點毛毛的）

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+ 6 + 5 + 4

比特犬在台灣屬於六大危險犬種之一，外出必須配戴牽繩及口罩，否則可被罰款新台幣3萬至15萬元（約港幣7,644至38,218元）。

根據香港法例，比特犬及其品種的混種狗隻均屬於格鬥狗隻，一律不得被輸入香港及繁殖，違者最高可被罰款港幣50,000元及監禁6個月。如飼養格鬥狗隻，狗主必須為牠們在公眾地方戴上口罩，並使用不超過1.5米長的狗帶，及戴上特定的頸圈以茲識別。